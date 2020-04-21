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21.04.2020 10:48
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16-летняя жительница Ленобласти найдена мёртвой в ванне. Убить её могла зарядка от телефона

16-летняя школьница из посёлка Межозёрный Лужского района погибла в собственной ванне. Её бездыханное тело нашла мать.

Как стало известно «Фонтанке» 21 апреля, трагедия произошла накануне. По предварительным данным, в третьем часу дня школьница ушла мыться, однако водные процедуры затянулись, что взволновало мать. Не сумев докричаться до своего ребёнка, она вскрыла дверь и увидела, что дочь без сознания. В воде также лежал провод от зарядного устройства.

По данному факту проводится проверка.

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Комментарии (13)

dragvs
Нормальная проводка, автоматы, УЗО и тех обслуживание в доме придуманы для слабаков?
aleksejkorobov
нелепая смерть молодой девушки, ей бы жить и жить... соболезнования родным.
DmitryS_5e4cd720d056d
вопросов много, но человека уже не вернуть. соболезнования родным и близким.
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