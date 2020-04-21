16-летняя жительница Ленобласти найдена мёртвой в ванне. Убить её могла зарядка от телефона
16-летняя школьница из посёлка Межозёрный Лужского района погибла в собственной ванне. Её бездыханное тело нашла мать.
Как стало известно «Фонтанке» 21 апреля, трагедия произошла накануне. По предварительным данным, в третьем часу дня школьница ушла мыться, однако водные процедуры затянулись, что взволновало мать. Не сумев докричаться до своего ребёнка, она вскрыла дверь и увидела, что дочь без сознания. В воде также лежал провод от зарядного устройства.
По данному факту проводится проверка.