Пока арбитраж разбирается с техникой, в Петербурге освоили дистанционное правосудие
Смольнинский районный суд вышел в онлайн и провёл заседания с использованием видеосвязи. Троих петербуржцев дистанционно отправили в психиатрическую больницу.
Об успешном опыте 20 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города. В понедельник Смольнинский райсуд освоился с программой Skype и рассмотрел три исковых заявления о принудительной госпитализации в Городскую психиатрическую больницу № 6. По их итогам больница получила новых пациентов — все исковые требования удовлетворены.
«В суде присутствовали прокурор, адвокат и сотрудник медучреждения. На связи по Skype были административные ответчики, а также сотрудник ГПБ № 6, с помощью которого и установили личность», — рассказали в пресс-службе.
Предполагалось, что первопроходцем станет Арбитражный суд Петербурга и области, который на понедельник анонсировал новый формат заседаний. Опробовать удалённую работу не вышло: арбитраж удалил анонс с сайта и сослался на технические сложности.
Суды попали под коронавирусные ограничения с 19 марта. В залы перестали пускать слушателей, личный приём граждан остановлен, рассматривать разрешено только дела безотлагательного характера. 8 апреля Верховный суд несколько изменил режим.