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20.04.2020 19:05
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Пока арбитраж разбирается с техникой, в Петербурге освоили дистанционное правосудие

Смольнинский районный суд вышел в онлайн и провёл заседания с использованием видеосвязи. Троих петербуржцев дистанционно отправили в психиатрическую больницу.

Об успешном опыте 20 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города. В понедельник Смольнинский райсуд освоился с программой Skype и рассмотрел три исковых заявления о принудительной госпитализации в Городскую психиатрическую больницу № 6. По их итогам больница получила новых пациентов — все исковые требования удовлетворены.

«В суде присутствовали прокурор, адвокат и сотрудник медучреждения. На связи по Skype были административные ответчики, а также сотрудник ГПБ № 6, с помощью которого и установили личность», — рассказали в пресс-службе.

Предполагалось, что первопроходцем станет Арбитражный суд Петербурга и области, который на понедельник анонсировал новый формат заседаний. Опробовать удалённую работу не вышло: арбитраж удалил анонс с сайта и сослался на технические сложности.

Суды попали под коронавирусные ограничения с 19 марта. В залы перестали пускать слушателей, личный приём граждан остановлен, рассматривать разрешено только дела безотлагательного характера. 8 апреля Верховный суд несколько изменил режим.

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Комментарии (1)

Alekse
Зачем Фемиде повязка и весы. Они ФАСУ нужнее, чтобы роста цен не замечать.
А старушке и меча достаточно.
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