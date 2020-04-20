Пока арбитраж разбирается с техникой, в Петербурге освоили дистанционное правосудие

Смольнинский районный суд вышел в онлайн и провёл заседания с использованием видеосвязи. Троих петербуржцев дистанционно отправили в психиатрическую больницу.



Об успешном опыте 20 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов города. В понедельник Смольнинский райсуд освоился с программой Skype и рассмотрел три исковых заявления о принудительной госпитализации в Городскую психиатрическую больницу № 6. По их итогам больница получила новых пациентов — все исковые требования удовлетворены.



«В суде присутствовали прокурор, адвокат и сотрудник медучреждения. На связи по Skype были административные ответчики, а также сотрудник ГПБ № 6, с помощью которого и установили личность», — рассказали в пресс-службе.

