Дважды лишенный прав за «пьяную» езду водитель снова сел за руль под градусом и устроил ДТП с пострадавшими в Шушарах

Как сообщает 20 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, днем 25 апреля минувшего года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Honda Inspire. При этом ранее он уже дважды привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем водителем в состоянии опьянения): в первый раз он получил штраф в 30 тысяч рублей и 1 год 8 месяцев лишения прав, во второй — такой же штраф и 1,5 года лишения.

В Петербурге перед судом предстанет водитель, устроивший «пьяное» ДТП с четырьмя машинами в апреле 2019 года. В аварии серьезно пострадали его же пассажиры.

По версии обвинения, около 15:40 25 апреля, будучи подшофе и не имея при себе прав и полиса ОСАГО, мужчина двигался на своей «Хонде» по Вишерской улице поселка Шушары, от Окуловской улицы в сторону Валдайской. К нерегулируемому перекрестку с Первомайской улицей он приближался на скорости порядка 96 км/ч при разрешенной в 60 км/ч.

Заметив на перекрестке поворачивавший налево на Первомайскую встречный автомобиль (который, если бы Honda ехала с разрешенной скоростью, не создавал бы ей помех), обвиняемый попытался уйти от столкновения: крутанул руль влево и выехал на встречную полосу. Однако в безопасности такого маневра он не убедился и в результате столкнулся со встречным Nissan Qashqai. От удара того отбросило в припаркованные у дома 16 по Вишерской улице Chevrolet Captiva и Mazda 626.

В результате ДТП пострадали двое пассажиров «Хонды». Их травмы были расценены как тяжкий вред здоровью.

В отношении водителя Honda было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию) и п. а ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В настоящее время дело передано судье.