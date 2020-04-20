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20.04.2020 15:10
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В Петербурге начали выдавать обещанную президентом ипотеку под 6,5% годовых

В Петербурге начали выдавать ипотечные кредиты в рамках новой программы госсубсидирования. Как сообщили в понедельник, 20 апреля, «Фонтанке» в банке ВТБ, на первый выданный в городе кредит клиент приобрел квартиру в новостройке стоимостью 5,6 млн рублей.

Программа, получившая название «Ипотека с господдержкой 2020», позволит до 1 ноября 2020 года оформить кредит по льготной ставке 6,5% покупателям квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, для Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки — до 20 лет.

«С первых дней мы видим высокий интерес к новой ипотечной программе, — отметил Сергей Кульпин, вице-президент — начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. — Впервые оформление жилищных кредитов стало доступно под такой низкий процент для широкого круга заемщиков. Мы рассчитываем, что наше предложение позитивно скажется на рынке недвижимости Санкт-Петербурга».

По итогам первого квартала 2020 года объем выданных жилищных кредитов банка составил более 16,8 млрд рублей, что на 20% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

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Комментарии (2)

Njura
Банки и застройщики - привилегированная каста.
Печенег (Snaky) Половцев
Ну наконец-то начали банкам помогать. Я уж заждался..
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