В Петербурге начали выдавать обещанную президентом ипотеку под 6,5% годовых

В Петербурге начали выдавать ипотечные кредиты в рамках новой программы госсубсидирования. Как сообщили в понедельник, 20 апреля, «Фонтанке» в банке ВТБ, на первый выданный в городе кредит клиент приобрел квартиру в новостройке стоимостью 5,6 млн рублей.

Программа, получившая название «Ипотека с господдержкой 2020», позволит до 1 ноября 2020 года оформить кредит по льготной ставке 6,5% покупателям квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, для Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки — до 20 лет.

