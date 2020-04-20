На Маршала Казакова машины горели во дворе, на Кузнецова – прямо на улице
Минувшей ночью пожарным пришлось тушить автомобили в разных районах Санкт-Петербурга: машины продолжают гореть почти каждую ночь.
Как сообщает городское ГУ МЧС, 20 апреля в 4:05 поступил вызов на улицу Маршала Казакова, 58. Один расчёт (пять человек) справился с огнём к 4:53. Полностью выгорел автомобиль Fiat, у стоящего рядом Audi повреждена задняя часть. Подписчики паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сняли на видео момент, когда сотрудники МЧС вскрывали одну из машин.
Ещё один автомобиль полыхал на проспекте Кузнецова, рассказывает очевидец. Машина была припаркована у края проезжей части. Её тоже потушили пожарные.