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20.04.2020 08:10
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На Маршала Казакова машины горели во дворе, на Кузнецова – прямо на улице

Минувшей ночью пожарным пришлось тушить автомобили в разных районах Санкт-Петербурга: машины продолжают гореть почти каждую ночь.

Как сообщает городское ГУ МЧС, 20 апреля в 4:05 поступил вызов на улицу Маршала Казакова, 58. Один расчёт (пять человек) справился с огнём к 4:53. Полностью выгорел автомобиль Fiat, у стоящего рядом Audi повреждена задняя часть. Подписчики паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сняли на видео момент, когда сотрудники МЧС вскрывали одну из машин.

Ещё один автомобиль полыхал на проспекте Кузнецова, рассказывает очевидец. Машина была припаркована у края проезжей части. Её тоже потушили пожарные.

Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

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Предполагаю, что кому-то кто-то не заплатил или не доплатил. Суды закрыты. Последнее время народ осмелел - я про тех, кто не платит долги. Оценочное суждение.
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