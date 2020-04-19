Как изменилась работа водителей скорых в период пандемии. Интервью из пробки скорых у петербургской больницы

Автомобили скорой помощи выстроились в очередь у перепрофилированной под приём пациентов с коронавирусом больницы Святого Георгия 19 апреля. После двухчасового простоя один из водителей не выдержал и обратился на «Фонтанку», чтобы рассказать, почему ожидание — это плохо.

— Очередь из скорых у больницы — насколько частое явление сейчас в Петербурге?

— Я первый раз столкнулся. Стоим уже более двух часов, очередь не уменьшается. Принимают по одному человеку, в лучшем случае полчаса на него уходит. Другие бригады уже сталкивались в других больницах. В Учебном (больница № 2 ), говорят, то же самое. Недавно было в Лазаретном (Введенская больница). Суть в том, что вызовов меньше не становится, а машины простаивают здесь, а кто-то в это время ждёт скорую.



— С началом пандемии у вас стало больше смен?

— Нет, по сменам идёт все то же самое, просто они более загруженные. У нас не так давно перевели водителей на график: сутки через трое. Якобы вредные условия, переработка большая. Соответственно, сутки через трое начали работать. По деньгам значительно меньше стали получать. Сейчас коллеги хватаются за каждую халтурку, чтобы подзаработать.

— Сколько у вас вызовов за смену?

— Если 12 вызовов — это немного. У меня максимум был 23 вызова. Это довольно напряжённо.

— Вы ездите на все вызовы или только к потенциально заражённым коронавирусом?

— На все. Идут предупреждения — контактные пациенты или нет, и дальше уже медики надевают или не надевают дополнительную защиту.

— То есть в одной машине скорой помощи могут везти пациентов с коронавирусом и без?

— Да. После коронавирусных пациентов машина обрабатывается.

— Вам выдают защиту — маски или перчатки?

— Было как-то. Высылали по четыре маски из парка, а так нам медики дают. Не на каждый же случай нужно.

