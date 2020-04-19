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19.04.2020 18:15
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Россия до мая получит 1,6 млн защитных костюмов из Китая

До конца февраля из Китая в Россию прибудут 1,6 млн защитных костюмов. Об этом 19 апреля в эфире телеканала «Россия 1» министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, пишет ТАСС.

«Мы с нашими друзьями из Китая подписались на поставку, и уже отгружено защитных костюмов более 300 тысяч, и еще дополнительно до конца месяца к нам поступит порядка 1 млн 600 костюмов защитных», - цитирует агентство министра.

Мантуров добавил, что в России также производятся защитные костюмы, и до 1 мая планируется выйти на мощность 25 тысяч ежесуточно. Также Минпромторг направил в лабораторию Роспотребнадзора образец многоразового защитного костюма.

Глава ведомства добавил, что некоторые страны ограничили поставки медицинской техники и средства защиты против коронавируса.

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Комментарии (1)

260801342
Ни в одной аптеке города нет масок. Бардак в стране.
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