Россия до мая получит 1,6 млн защитных костюмов из Китая

До конца февраля из Китая в Россию прибудут 1,6 млн защитных костюмов. Об этом 19 апреля в эфире телеканала «Россия 1» министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, пишет ТАСС.



«Мы с нашими друзьями из Китая подписались на поставку, и уже отгружено защитных костюмов более 300 тысяч, и еще дополнительно до конца месяца к нам поступит порядка 1 млн 600 костюмов защитных», - цитирует агентство министра.

Мантуров добавил, что в России также производятся защитные костюмы, и до 1 мая планируется выйти на мощность 25 тысяч ежесуточно. Также Минпромторг направил в лабораторию Роспотребнадзора образец многоразового защитного костюма.