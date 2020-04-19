Южная Корея ослабляет ограничительные меры с падением новых случаев заражения до 8 в сутки
В Южной Корее число новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией впервые за два месяца упало ниже десяти. По данным властей, из восьми выявленных больных за последние сутки пять приехали из-за рубежа. Об этом 19 апреля сообщает Reuters.
Премьер-министр Южной Кореи Чунг Си-Кюн заявил в воскресенье, что страна в основном сохранит свои ограничения на передвижение и собрания до 5 мая. Однако, по словам Чанга, меры всё же ослабят. Как пишет агентство, это означает, что больше нет необходимости держать церкви, спортзалы и бары закрытыми. Футбольные матчи, например, также могут проводиться без аудитории.
«Если мы сможем поддерживать стабильное управление на текущем уровне, то с 6 мая мы перейдем к «обычному социальному дистанцированию», — сказал Чанг.
Южная Корея в значительной степени сумела взять под контроль вспышку заболевания и в последнее время ежедневно сообщает не более чем о 20 случаях в сутки.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Южной Корее всего был выявлен 10 661 случай заражения COVID-19 и 234 летальных исхода.