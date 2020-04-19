Южная Корея ослабляет ограничительные меры с падением новых случаев заражения до 8 в сутки

В Южной Корее число новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией впервые за два месяца упало ниже десяти. По данным властей, из восьми выявленных больных за последние сутки пять приехали из-за рубежа. Об этом 19 апреля сообщает Reuters.

Премьер-министр Южной Кореи Чунг Си-Кюн заявил в воскресенье, что страна в основном сохранит свои ограничения на передвижение и собрания до 5 мая. Однако, по словам Чанга, меры всё же ослабят. Как пишет агентство, это означает, что больше нет необходимости держать церкви, спортзалы и бары закрытыми. Футбольные матчи, например, также могут проводиться без аудитории.