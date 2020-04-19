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19.04.2020 12:42
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Южная Корея ослабляет ограничительные меры с падением новых случаев заражения до 8 в сутки

В Южной Корее число новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией впервые за два месяца упало ниже десяти. По данным властей, из восьми выявленных больных за последние сутки пять приехали из-за рубежа. Об этом 19 апреля сообщает Reuters.

Премьер-министр Южной Кореи Чунг Си-Кюн заявил в воскресенье, что страна в основном сохранит свои ограничения на передвижение и собрания до 5 мая. Однако, по словам Чанга, меры всё же ослабят. Как пишет агентство, это означает, что больше нет необходимости держать церкви, спортзалы и бары закрытыми. Футбольные матчи, например, также могут проводиться без аудитории.

«Если мы сможем поддерживать стабильное управление на текущем уровне, то с 6 мая мы перейдем к «обычному социальному дистанцированию», — сказал Чанг.

Южная Корея в значительной степени сумела взять под контроль вспышку заболевания и в последнее время ежедневно сообщает не более чем о 20 случаях в сутки.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Южной Корее всего был выявлен 10 661 случай заражения COVID-19 и 234 летальных исхода.

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Комментарии (3)

155296642
В Корее заболело 10,5 тыс человек, выздоровело 8 тыс. болеет 2,5 тыс.
8000-й был зарегистрирован 1 марта. 8000-й выздоровевший (или умерший) был 17 апреля. Условный 8000-й болел 47 дней. А не две недели. http://cvd.tw1.ru/cv19_period.php?cid=2
Про 14 дней - начальная январская гипотеза китайских товарищей. В последних интервью они упорно говорят про месяц. А мы их упорно не хотим слышать.
Mozg
Корейское правительство- супер! Позже всех ввели карантин и одни из первых ослабляют.
Молодцы.
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