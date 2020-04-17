В Карелию пустят только с санкции полиции и Росгвардии. Власти региона перекрывают дороги и ставят КПП
Карельское правительство приняло решение организовать на въездах в регион контрольно-пропускные пункты, на которых всех въезжающих перепишут поименно. На перекрытие дорог у исполнителей пять дней.
Как написал в Instagram глава региона Артур Парфенчиков 17 апреля, ограничения вступают в силу с полуночи 22 апреля. КПП появятся на границе Карелии с трассами «Сортавала», «Кола», на дороге А-215 между Лодейным Полем и трассой из Долматово в Пудож.
«На иных автодорогах, по которым можно обойти указанные КПП, будут приняты меры по прекращению движения. Контроль за въездом на территорию Карелии будут осуществлять органы внутренних дел и нацгвардия», — написал Парфенчиков и добавил, что транспортная полиция будет контролировать пассажиров на поездах и электричках.
Запрета на въезд в республику нет, но всех желающих пересечь границы региона предупредят об ответственности за неисполнение распоряжения главы региона, которым он запретил выходить из дома и передвигаться по республике без документов от работодателя. Все прибывшие должны заполнить анкету с указанием паспортных и контактных данных.
На сегодняшний день закрыты для всех, кроме местных жителей, четыре карельских города: Костомукша, Питкяранта, Кондопога и Сегежа.