В Карелию пустят только с санкции полиции и Росгвардии. Власти региона перекрывают дороги и ставят КПП

Карельское правительство приняло решение организовать на въездах в регион контрольно-пропускные пункты, на которых всех въезжающих перепишут поименно. На перекрытие дорог у исполнителей пять дней.



Как написал в Instagram глава региона Артур Парфенчиков 17 апреля, ограничения вступают в силу с полуночи 22 апреля. КПП появятся на границе Карелии с трассами «Сортавала», «Кола», на дороге А-215 между Лодейным Полем и трассой из Долматово в Пудож.



«На иных автодорогах, по которым можно обойти указанные КПП, будут приняты меры по прекращению движения. Контроль за въездом на территорию Карелии будут осуществлять органы внутренних дел и нацгвардия», — написал Парфенчиков и добавил, что транспортная полиция будет контролировать пассажиров на поездах и электричках.

