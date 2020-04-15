В Петербурге несколько человек попали под колеса автомобиля, въехавшего в трамвайную остановку. Водитель уверяет, что его подрезал конкурент за полосу.



Как стало известно «Фонтанке», вечером 15 апреля при подъезде к перекрестку Московского проспекта и Благодатной улицы микроавтобус резко изменил движение и врезался в пассажиров, ожидавших травмая. Как минимум двое попали под колеса.



Авария попала в объектив городской камеры наблюдения. Судя по записи, перед наездом на пешеходов микроавтобус начал делить крайнюю левую полосу с легковым автомобилем. Видимо, резкая смена траектории произошла после касания. Один участник поехал в людей, второй остановился посреди перекрестка.