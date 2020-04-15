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15.04.2020 18:52
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На Московском проспекте микроавтобус въехал в остановку с пассажирами. Столкновение попало на видео

В Петербурге несколько человек попали под колеса автомобиля, въехавшего в трамвайную остановку. Водитель уверяет, что его подрезал конкурент за полосу.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 15 апреля при подъезде к перекрестку Московского проспекта и Благодатной улицы микроавтобус резко изменил движение и врезался в пассажиров, ожидавших травмая. Как минимум двое попали под колеса.

Авария попала в объектив городской камеры наблюдения. Судя по записи, перед наездом на пешеходов микроавтобус начал делить крайнюю левую полосу с легковым автомобилем. Видимо, резкая смена траектории произошла после касания. Один участник поехал в людей, второй остановился посреди перекрестка.

съемка камеры видеонаблюдения / «Фонтанка.ру»

В УГИБДД Петербурга «Фонтанке» подтвердили наличие пострадавших. Отметили, что погибших нет. Обстоятельства пресс-служба еще уточняет. По предварительным данным, водитель микроавтобуса сообщил полицейским, что его подрезали.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Павел Михайлов
Легковуха ехала в своей полосе. Микрик вправо перестраивался.
shushu
В общем легковая в него действительно въехала, хюндай это вроде.
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