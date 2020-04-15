На Московском проспекте микроавтобус въехал в остановку с пассажирами. Столкновение попало на видео
В Петербурге несколько человек попали под колеса автомобиля, въехавшего в трамвайную остановку. Водитель уверяет, что его подрезал конкурент за полосу.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 15 апреля при подъезде к перекрестку Московского проспекта и Благодатной улицы микроавтобус резко изменил движение и врезался в пассажиров, ожидавших травмая. Как минимум двое попали под колеса.
Авария попала в объектив городской камеры наблюдения. Судя по записи, перед наездом на пешеходов микроавтобус начал делить крайнюю левую полосу с легковым автомобилем. Видимо, резкая смена траектории произошла после касания. Один участник поехал в людей, второй остановился посреди перекрестка.
съемка камеры видеонаблюдения / «Фонтанка.ру»
В УГИБДД Петербурга «Фонтанке» подтвердили наличие пострадавших. Отметили, что погибших нет. Обстоятельства пресс-служба еще уточняет. По предварительным данным, водитель микроавтобуса сообщил полицейским, что его подрезали.