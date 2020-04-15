ЦБ подсчитал, как дела у банка «Санкт-Петербург» в эпоху пандемии

На днях Центробанк закончил плановую проверку Банка «Санкт-Петербург». «Фонтанка» показывает цифры более чем для 2 миллионов вкладчиков и 50 тысяч клиентов-бизнесменов.

Согласно отчету за первый квартал 2020 года Банка «Санкт-Петербург» (БСПБ), который 15 апреля банк обнародовал почти сразу после закончившейся проверки Центрального банка России, чистая прибыль банка составила 2,4 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как прокомментировал «Фонтанке» первый заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок, «мы довольны результатами, но нельзя же расслабляться. Сейчас для нас главное — продолжение кредитования экономики и поддержка наших клиентов, оказавшихся, как всем известно, в сложной ситуации».



Банк «Санкт-Петербург» — крупнейший банк Северо-Западного региона России. На апрель там обслуживается 2 млн 254 тысячи частных лиц и 50 тысяч компаний. Банк располагает 66 офисами в Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске, включая представительства в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Банк занимает 14 место по объему активов среди российских банков.

Также ЦБ подтвердил достаточность собственного капитала банка, то есть важнейшего показателя. По данным «Фонтанки», эта позиция у БСПБ равна 13,5 % при нормативе регулятора в 8 %.

Понятно, что основной критерий успешности кредитно-финансового института — кредитный портфель. Здесь его общая сумма на начало апреля выросла до 427,4 млрд рублей.

По данным «Фонтанки», основное замечание ЦБ — сформировать дополнительный резерв в несколько десятков миллионов рублей. Если сравнить эту сумму с размером квартальной прибыли в 2,4 млрд, то результаты проверки на деятельность банка явно не повлияют.

Подробный обзор финансовых результатов, представленный БСПБ:

