Училась летать и попала в больницу. Врачи горбольницы № 2 спасают обнаженную, не выдержавшую самоизоляции

Обнаженную женщину с многочисленными травмами привезли на скорой в больницу № 2. Врачам она сообщила, что училась летать.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), около 7 утра в полицию Московского района поступил звонок от жителей одного из домов по Дунайскому проспекту. Он сообщал, что на 6 этаже ходит голая неадекватная девушка с лицом в крови и просит воды.



Когда наряд приехал на место, выяснилось, что женщину забрала скорая и увезла в больницу № 2.



Врачи зафиксировали у пациентки травму головы, живота и перелом ребер. Пострадавшая, 29-летняя жительница указанного дома, сообщила врачам, что, чтобы научиться летать, выпрыгнула из окна парадной. Также она сообщила медикам, что стоит на учете в ПНД.

