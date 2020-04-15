FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
73.32р80.12р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 09:14
0
Печать

Училась летать и попала в больницу. Врачи горбольницы № 2 спасают обнаженную, не выдержавшую самоизоляции

Обнаженную женщину с многочисленными травмами привезли на скорой в больницу № 2. Врачам она сообщила, что училась летать.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), около 7 утра в полицию Московского района поступил звонок от жителей одного из домов по Дунайскому проспекту. Он сообщал, что на 6 этаже ходит голая неадекватная девушка с лицом в крови и просит воды.

Когда наряд приехал на место, выяснилось, что женщину забрала скорая и увезла в больницу № 2.

Врачи зафиксировали у пациентки травму головы, живота и перелом ребер. Пострадавшая, 29-летняя жительница указанного дома, сообщила врачам, что, чтобы научиться летать, выпрыгнула из окна парадной. Также она сообщила медикам, что стоит на учете в ПНД.

По факту проводится проверка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний