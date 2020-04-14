ГИБДД ловила пьяных водителей в Петербурге и области. Меньше их от самоизоляции не стало

Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области в минувшие выходные, 11 и 12 апреля, провела на территории обоих регионов рейды «Нетрезвый водитель». К ответственности за «пьяную» езду в результате привлекли четыре десятка человек.



Как сообщили 14 апреля в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за прошедшие выходные сотрудники ГИБДД выявили на петербургских и областных дорогах 41 водителя в состоянии опьянения. 19 человек пройти медосвидетельствование отказались. Пятеро были пойманы на повторном вождении в нетрезвом виде и будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.