ГИБДД ловила пьяных водителей в Петербурге и области. Меньше их от самоизоляции не стало
Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области в минувшие выходные, 11 и 12 апреля, провела на территории обоих регионов рейды «Нетрезвый водитель». К ответственности за «пьяную» езду в результате привлекли четыре десятка человек.
Как сообщили 14 апреля в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за прошедшие выходные сотрудники ГИБДД выявили на петербургских и областных дорогах 41 водителя в состоянии опьянения. 19 человек пройти медосвидетельствование отказались. Пятеро были пойманы на повторном вождении в нетрезвом виде и будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.
Помимо этого, за два дня рейдов инспекторы пресекли 416 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
Самоизоляция не сильно повлияла на количество пьяных водителей на дорогах в сравнении, например, с февралем 2020 года, когда в России мало кто беспокоился из-за коронавируса. Так, в начале месяца — за выходные 8 и 9 февраля — в ходе рейдов инспекторы задержали 34 пьяных водителя (в том числе двоих в состоянии наркотического опьянения), а в конце — 50 водителей (в том числе троих — под наркотиками).
В ГИБДД напоминают, что за «пьяную» езду или передачу управления транспортным средством нетрезвому человеку, согласно ст. 12.8 КоАП РФ, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и полтора-два года лишения прав. Повторное нарушение влечет уже уголовную ответственность.