В ГИБДД рассказали, сколько пьяных водителей попались в Петербурге и области за выходные
В минувшие выходные сотрудники ГИБДД провели в Петербурге и Ленинградской области рейды «Нетрезвый водитель». В результате за «пьяную» езду к ответственности были привлечены несколько десятков человек.
Как сообщает 25 февраля отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за прошедшие несколько дней в Петербурге и Ленобласти в ходе рейдов на территории двух регионов было выявлено 50 пьяных водителей. Причем 47 из них были в состоянии алкогольного опьянения, а трое – под наркотиками. Еще 15 водителей отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Помимо этого, инспекторы задержали шестерых водителей, которые сели за руль пьяными повторно. Они будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.
Также было пресечено 512 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
Госавтоинспекция напоминает, что за «пьяную» езду, а также передачу управления транспортным средством человеку в состоянии опьянения, согласно статье 12.8 КоАП РФ, предусматривается штраф в размере 30 тысяч рублей и полтора-два года лишения прав. А за повторное нарушение наступает уже уголовная ответственность.