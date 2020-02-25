В ГИБДД рассказали, сколько пьяных водителей попались в Петербурге и области за выходные

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД провели в Петербурге и Ленинградской области рейды «Нетрезвый водитель». В результате за «пьяную» езду к ответственности были привлечены несколько десятков человек.



Как сообщает 25 февраля отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за прошедшие несколько дней в Петербурге и Ленобласти в ходе рейдов на территории двух регионов было выявлено 50 пьяных водителей. Причем 47 из них были в состоянии алкогольного опьянения, а трое – под наркотиками. Еще 15 водителей отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.