FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
73.75р80.74р
СРОЧНО

#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 14:52
4
Печать

«Высокие отношения». На юге Петербурга мужчина бросил гирю на машину бывшей жены

Сотрудникам УВО пришлось вмешаться в семейный конфликт, который мешал соседям тихо самоизолироваться.

Как сообщает 13 апреля пресс-служба УВО Росгвардии Петербурга и области, в воскресенье около 17 часов пришел вызов из одного из домов по Софийской улице. Заявительница сообщила, что в общественном коридоре находится агрессивный мужчина, который пытается проникнуть в соседнюю квартиру.

Фото: пресс-служба УВО
Фото: пресс-служба УВО

Пока наряд Росгвардии ехал по указанному адресу, мужчина успел сломать ручку двери, а также бросить гирю на капот припаркованного у дома автомобиля Chevrolet Cruze. Всё это принадлежит его бывшей жене, и таким образом он пытался привлечь её внимание.

Наряд группы задержания передал мужчину сотрудникам 12 отдела полиции. Сумма ущерба устанавливается.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

prosto_5e4ce2877d5fb
Гиря надувная или из пенопласта.
PHIL
Гиря на 16 что ли?
AGP
"Низкие отношения". При высоких капот припаяло бы пудовой гирей к двигателю.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний