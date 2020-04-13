«Высокие отношения». На юге Петербурга мужчина бросил гирю на машину бывшей жены
Сотрудникам УВО пришлось вмешаться в семейный конфликт, который мешал соседям тихо самоизолироваться.
Как сообщает 13 апреля пресс-служба УВО Росгвардии Петербурга и области, в воскресенье около 17 часов пришел вызов из одного из домов по Софийской улице. Заявительница сообщила, что в общественном коридоре находится агрессивный мужчина, который пытается проникнуть в соседнюю квартиру.
Пока наряд Росгвардии ехал по указанному адресу, мужчина успел сломать ручку двери, а также бросить гирю на капот припаркованного у дома автомобиля Chevrolet Cruze. Всё это принадлежит его бывшей жене, и таким образом он пытался привлечь её внимание.
Наряд группы задержания передал мужчину сотрудникам 12 отдела полиции. Сумма ущерба устанавливается.