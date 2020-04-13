Встать на учет в качестве безработного теперь можно только через федеральный портал. В центре занятости ждут тех, кого нет на «Госуслугах»

Зарегистрироваться безработным, если у вас есть подтвержденная запись на «Госуслугах», можно теперь только на портале вакансий Роструда. Порядок изменили на прошлой неделе.



На сайте Центра занятости населения, через который ранее дистанционно подавался пакет документов, теперь встречает следующий текст. «Уважаемый гражданин! У Вас подтвержденная учётная запись на Госуслугах. В соответствии с Постановлением Правительства 460 от 08.04.2020 Вы можете быть зарегистрированы для признания безработными ТОЛЬКО на портале «Работа в России». Сообщаем Вам, что Служба занятости принимает документы для признания безработными только у граждан, которые не могут подтвердить учётную запись на Госуслугах».

