Индия сняла эмбарго на поставку в РФ препарата, применяемого в лечении пациентов с Covid-19

Индия готова разрешить экспорт в Россию противомалярийного препарата гидроксихлорохин, применяемого в борьбе против Covid-19. Об этом 11 апреля заявил посол республики в Москве Бала Венкатеш Варма.



По словам дипломата, производимый его родиной гидроксихлорохин нужен и самой Индии, но в Дели назвали это вопросом гуманитарного характера и выразили готовность «поддержать близких друзей».



«У России есть заинтересованность, и индийское правительство гарантировало, что мы сделаем все возможное в нынешних условиях в духе дружбы между нашими странами. Российская сторона обратилась к нам с соответствующим запросом, мы ожидаем положительный ответ», — приводит слова посла ТАСС.

