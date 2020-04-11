Индия сняла эмбарго на поставку в РФ препарата, применяемого в лечении пациентов с Covid-19
Индия готова разрешить экспорт в Россию противомалярийного препарата гидроксихлорохин, применяемого в борьбе против Covid-19. Об этом 11 апреля заявил посол республики в Москве Бала Венкатеш Варма.
По словам дипломата, производимый его родиной гидроксихлорохин нужен и самой Индии, но в Дели назвали это вопросом гуманитарного характера и выразили готовность «поддержать близких друзей».
«У России есть заинтересованность, и индийское правительство гарантировало, что мы сделаем все возможное в нынешних условиях в духе дружбы между нашими странами. Российская сторона обратилась к нам с соответствующим запросом, мы ожидаем положительный ответ», — приводит слова посла ТАСС.
Гидроксихлорохин входит в перечень лекарств, применяемых при лечении коронавирусной инфекции у взрослых, согласно временным методическим рекомендациям Минздрава России. На фоне вспышки заболевания в Дели ввели запрет на поставки парацетамола, гидроксихлорохина и других медицинских препаратов за рубеж.
В Индии, согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», коронавирусом заразилось 8 063 человека. 249 человек погибло, выздоровели 774. В России, согласно данным того же портала, зараженных — 13 612. Умерло 107 человек, выздоровели 1050.