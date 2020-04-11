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11.04.2020 19:02
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Индия сняла эмбарго на поставку в РФ препарата, применяемого в лечении пациентов с Covid-19

Индия готова разрешить экспорт в Россию противомалярийного препарата гидроксихлорохин, применяемого в борьбе против Covid-19. Об этом 11 апреля заявил посол республики в Москве Бала Венкатеш Варма.

По словам дипломата, производимый его родиной гидроксихлорохин нужен и самой Индии, но в Дели назвали это вопросом гуманитарного характера и выразили готовность «поддержать близких друзей».

«У России есть заинтересованность, и индийское правительство гарантировало, что мы сделаем все возможное в нынешних условиях в духе дружбы между нашими странами. Российская сторона обратилась к нам с соответствующим запросом, мы ожидаем положительный ответ», — приводит слова посла ТАСС.

Гидроксихлорохин входит в перечень лекарств, применяемых при лечении коронавирусной инфекции у взрослых, согласно временным методическим рекомендациям Минздрава России. На фоне вспышки заболевания в Дели ввели запрет на поставки парацетамола, гидроксихлорохина и других медицинских препаратов за рубеж.

В Индии, согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», коронавирусом заразилось 8 063 человека. 249 человек погибло, выздоровели 774. В России, согласно данным того же портала, зараженных — 13 612. Умерло 107 человек, выздоровели 1050.

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Комментарии (7)

260747951
Хмм. Звучит так, будто Индия убедилась в бесполезности гидроксихлорохина и оттого так легко с ним расстаётся.
Valer_Kulik
Очень хорошая новость.
idiot
В ответ просят пару подводных лодок, или авианесущий крейсер?
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