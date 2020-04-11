Курортный район на девять часов отрезали от города — по железной дороге
Пандемия внесла свои коррективы в расписание пригородных электричек из Петербурга. Заметней всего это отразилось на финляндском направлении.
О том, что в период с семи утра до четырех часов вечера электрички до таких поселков в черте Петербурга как Солнечное, Репино и Комарово больше не ходят, «Фонтанке» рассказала читательница Валентина 11 апреля. Ее слова подтверждаются расписанием на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Из графика следует, что по такой схеме поезда ходят еще с четверга, 9 апреля. Актуально расписание и на следующую неделю. На время остаются отрезанными не только жители Курортного района, но и части Выборгского — например, не уехать по железной дороге в Шувалово, Парголово и Левашово. Проще жителям Зеленогорска, областных Рощино и Выборга — для них оставили утренние и дневные «Ласточки», но на других станциях по этому направлению они не останавливаются.
Как рассказала Валентина, в прибрежное Репино она ездит не ради прогулок, а на работу — женщина трудится садовником, и другого удобного транспорта поблизости от дома у нее нет.
В пресс-службе СЗППК такой разрыв в расписании электричек объяснили существенным снижением пассажиропотока. Народу действительно стало гораздо меньше, подтвердила Валентина. Оценить обстановку в единственной утренней электричке ей пока не удалось.
Добраться до Солнечного и Репино можно на 211-м автобусе от метро «Черная речка», правда, он попал в список тех, на чьем маршруте увеличивается интервал движения. От Старой Деревни туда также можно уехать на коммерческом автобусе. Под сокращение количества рейсов попал и единственный помимо электрички вид транспорта, сообщающий с городом Новоселки и Левашово — 75-й автобус также ходит с увеличенным интервалом.
Расписание электричек меняется на всех направлениях. Ранее путейцы анонсировали обновления в графике с 13 апреля.