Пандемия внесла свои коррективы в расписание пригородных электричек из Петербурга. Заметней всего это отразилось на финляндском направлении.



О том, что в период с семи утра до четырех часов вечера электрички до таких поселков в черте Петербурга как Солнечное, Репино и Комарово больше не ходят, «Фонтанке» рассказала читательница Валентина 11 апреля. Ее слова подтверждаются расписанием на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Из графика следует, что по такой схеме поезда ходят еще с четверга, 9 апреля. Актуально расписание и на следующую неделю. На время остаются отрезанными не только жители Курортного района, но и части Выборгского — например, не уехать по железной дороге в Шувалово, Парголово и Левашово. Проще жителям Зеленогорска, областных Рощино и Выборга — для них оставили утренние и дневные «Ласточки», но на других станциях по этому направлению они не останавливаются.

