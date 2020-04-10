Издание 10 апреля опубликовало видео с острова Харт, на котором люди в костюмах химзащиты раскладывают деревянные ящики в общей могиле. Подобные похороны на острове обычно проходят раз в неделю, но в последнее время захоронения проводят пять дней. Это подтвердил официальный представитель департамента исправительных учреждений Джейсон Керстен.

Остров Харт в штате Нью-Йорк, на котором расположено кладбище для «невостребованных» умерших, начал принимать скончавшихся от коронавируса. Как пишет BBC , теперь там хоронят в пять раз чаще.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал остров Харт вероятным местом для временного захоронения невостребованных жертв коронавирусной инфекции. Пресс-секретарь политика уточнил, что умершие от COVID-19 могут быть похоронены «в ближайшие дни». Как пишет CNN, город передает тела на остров, чтобы освободить место для других умерших, чьи тела будут забирать родственники. Согласно новым правилам, держать тела в моргах будут в течение двух недель.



Остров Харт известен также как остров мёртвых. Последние 150 лет его используют в качестве кладбища для бездомных, умерших от опасных инфекционных болезней, заключённых и людей, личность которых не удалось установить. Сообщается, что в общих могилах похоронено около миллиона человек.



По данным на 10 апреля, в штате Нью-Йорк число заболевших выросло до 160 тысяч, на 10 тысяч — только за последние сутки. Семь тысяч пациентов умерли.

