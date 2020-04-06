В РЖД готовы вернуть деньги за «невозвратные» билеты из-за коронавируса. Но лишь до лета

Железнодорожный монополист увеличил срок возврата денег за купленные по «невозвратным» тарифам билеты. Как сообщает пресс-служба компании, сделать это можно пока только до 1 июня.



В пресс-релизе холдинга, который появился на сайте 6 апреля, сообщается, что это связано с продлением ограничительных мероприятий из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.



«Пассажиры могут сдать «невозвратные» билеты для поездок по 1 июня включительно по аналогии с обычными проездными документами — в соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа, утвержденными Минтрансом РФ. Вернуть неиспользованный «невозвратный» билет можно как в железнодорожных кассах, так и онлайн. Сбор за возврат неиспользованных проездных документов взиматься не будет», — сообщает РЖД.

