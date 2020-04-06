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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 17:33
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В РЖД готовы вернуть деньги за «невозвратные» билеты из-за коронавируса. Но лишь до лета

Железнодорожный монополист увеличил срок возврата денег за купленные по «невозвратным» тарифам билеты. Как сообщает пресс-служба компании, сделать это можно пока только до 1 июня.

В пресс-релизе холдинга, который появился на сайте 6 апреля, сообщается, что это связано с продлением ограничительных мероприятий из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

«Пассажиры могут сдать «невозвратные» билеты для поездок по 1 июня включительно по аналогии с обычными проездными документами — в соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа, утвержденными Минтрансом РФ. Вернуть неиспользованный «невозвратный» билет можно как в железнодорожных кассах, так и онлайн. Сбор за возврат неиспользованных проездных документов взиматься не будет», — сообщает РЖД.

В компании учитывают, что часть пассажиров может сейчас находиться на карантине. Им предоставлены особые условия возврата: они могут вернуть полную стоимость как обычных, так и «невозвратных» билетов в претензионном порядке, предъявив в кассах листок нетрудоспособности с кодом 03 или справку из медицинского учреждения.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, Петербурге.

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Комментарии (1)

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