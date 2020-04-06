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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 15:59
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Новый коронавирус нашли у 8 депутатов украинского парламента

Восемь депутатов Верховной рады Украины заразились коронавирусом нового типа, сообщил 6 апреля член парламентской фракции «Слуги народа» Александр Качура в своем Telegram-канале.

«На сегодня, по результатам эпидемиологических расследований, случаев заболевания COVID-19, в Верховной раде Украины подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов Украины: Виталий Борт — ОПЗЖ (фракция «Оппозиционная платформа — За Жизнь». — Прим. ред.), Владимир Ватрас — «Слуга народа», Руслан Горбенко — «Слуга народа» (вылечился), Игорь Кисилев — ОПЗЖ, Александр Лукашев — ОПЗЖ, Сергей Рудик — внефракционный, Анна Скороход — внефракционный, Сергей Шахов — «Довира» (вылечился)», — написал Качура.

Он отметил, что среди других депутатов Верховной рады есть те, кто контактировал с инфицированными. Так, по его словам, с зараженной Скороход контактировали четыре депутата от «Слуги народа» — Гео Лерос, Игорь Васильковский, Александр Санченко и Ольга Саладуха. Также со Скороход контактировали три депутата от «Европейской солидарности» — Владимир Вятрович, Нина Южанина и Ахтем Чийгоз.

По последним данным Минздрава Украины, в стране зарегистрировано 1319 случаев заражения новым коронавирусом, из них 38 — летальные. В стране до 24 апреля введен карантин, не работает метро.

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