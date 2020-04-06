Tesla показала прототип аппарата ИВЛ, собранный из запчастей для электромобилей
Инженеры Tesla работают над созданием аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), для производства которого будут использоваться по большей части автомобильные компоненты. На своем канале в Youtube компания представила прототип такого аппарата.
На видео инженеры в перчатках и масках демонстрируют схему и работу своего аппарата. Составные части, отмеченные на схеме оранжевым, были позаимствованы у автомобилей Tesla, синим отмечены специализированные компоненты для медицинского оборудования, серым — прочие составные части.
В продемонстрированном прототипе были использованы детали систем вентиляции и кондиционирования для седана Model 3, литий-ионный аккумулятор, а также компьютер от информационно-развлекательной системы и сенсорный экран для этого же электрокара — они отслеживают поступление кислорода и выработку углекислого газа.
«Мы хотим хотим использовать детали, которые знаем очень хорошо, в надежности которых уверены, с которыми мы можем работать очень быстро и которые доступны в большом количестве, — пояснил инженер компании Джозеф Мардалл. — Мы использовали много таких».
И действительно, если посмотреть на схему аппарата, большинство его компонентов — это детали для Tesla, тогда как специальных деталей для медицинской техники — меньшинство. Притом что именно необходимость в компонентах является проблемой для производителей дефицитных сейчас аппаратов ИВЛ, рассказал в интервью CNBC глава калифорнийской компании по производству медицинского оборудования ResMed Майкл Фаррел.
Так, автомобильные концерны General Motors и Ford, которые ранее тоже заявляли о готовности выпускать аппараты ИВЛ, планируют вместо этого сотрудничать с производителями медицинского оборудования и выпускать на своих заводах компоненты для них, пишет Forbes. Этим же занялась и SpaceX Илона Маска.
Аппараты искусственной вентиляции легких используются, в том числе, и при лечении больных COVID-19, поэтому в условиях пандемии больницы по всему миру остро нуждаются в них. Некоторые автопроизводители, вынужденные остановить свое основное производство, включились в борьбу с распространением вируса. Помимо уже названных Tesla, GN и Ford, производитель суперкаров McLaren, к примеру, занялся тележками для аппаратов ИВЛ. А группа инженеров «Формулы-1», занимающихся разработкой двигателей, создала устройство, которое в некоторых случаях может заменить эти аппараты.