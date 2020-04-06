Скриншот видео с канала Tesla в Youtube

Инженеры Tesla работают над созданием аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), для производства которого будут использоваться по большей части автомобильные компоненты. На своем канале в Youtube компания представила прототип такого аппарата.

На видео инженеры в перчатках и масках демонстрируют схему и работу своего аппарата. Составные части, отмеченные на схеме оранжевым, были позаимствованы у автомобилей Tesla, синим отмечены специализированные компоненты для медицинского оборудования, серым — прочие составные части.

В продемонстрированном прототипе были использованы детали систем вентиляции и кондиционирования для седана Model 3, литий-ионный аккумулятор, а также компьютер от информационно-развлекательной системы и сенсорный экран для этого же электрокара — они отслеживают поступление кислорода и выработку углекислого газа.

«Мы хотим хотим использовать детали, которые знаем очень хорошо, в надежности которых уверены, с которыми мы можем работать очень быстро и которые доступны в большом количестве, — пояснил инженер компании Джозеф Мардалл. — Мы использовали много таких».

И действительно, если посмотреть на схему аппарата, большинство его компонентов — это детали для Tesla, тогда как специальных деталей для медицинской техники — меньшинство. Притом что именно необходимость в компонентах является проблемой для производителей дефицитных сейчас аппаратов ИВЛ, рассказал в интервью CNBC глава калифорнийской компании по производству медицинского оборудования ResMed Майкл Фаррел. Так, автомобильные концерны General Motors и Ford, которые ранее тоже заявляли о готовности выпускать аппараты ИВЛ, планируют вместо этого сотрудничать с производителями медицинского оборудования и выпускать на своих заводах компоненты для них, пишет Forbes. Этим же занялась и SpaceX Илона Маска.