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06.04.2020 15:35
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Tesla показала прототип аппарата ИВЛ, собранный из запчастей для электромобилей

Скриншот видео с канала Tesla в Youtube
Скриншот видео с канала Tesla в Youtube

Инженеры Tesla работают над созданием аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), для производства которого будут использоваться по большей части автомобильные компоненты. На своем канале в Youtube компания представила прототип такого аппарата.

На видео инженеры в перчатках и масках демонстрируют схему и работу своего аппарата. Составные части, отмеченные на схеме оранжевым, были позаимствованы у автомобилей Tesla, синим отмечены специализированные компоненты для медицинского оборудования, серым — прочие составные части.

В продемонстрированном прототипе были использованы детали систем вентиляции и кондиционирования для седана Model 3, литий-ионный аккумулятор, а также компьютер от информационно-развлекательной системы и сенсорный экран для этого же электрокара — они отслеживают поступление кислорода и выработку углекислого газа.

«Мы хотим хотим использовать детали, которые знаем очень хорошо, в надежности которых уверены, с которыми мы можем работать очень быстро и которые доступны в большом количестве, — пояснил инженер компании Джозеф Мардалл. — Мы использовали много таких».

И действительно, если посмотреть на схему аппарата, большинство его компонентов — это детали для Tesla, тогда как специальных деталей для медицинской техники — меньшинство. Притом что именно необходимость в компонентах является проблемой для производителей дефицитных сейчас аппаратов ИВЛ, рассказал в интервью CNBC глава калифорнийской компании по производству медицинского оборудования ResMed Майкл Фаррел.

Так, автомобильные концерны General Motors и Ford, которые ранее тоже заявляли о готовности выпускать аппараты ИВЛ, планируют вместо этого сотрудничать с производителями медицинского оборудования и выпускать на своих заводах компоненты для них, пишет Forbes. Этим же занялась и SpaceX Илона Маска.

Аппараты искусственной вентиляции легких используются, в том числе, и при лечении больных COVID-19, поэтому в условиях пандемии больницы по всему миру остро нуждаются в них. Некоторые автопроизводители, вынужденные остановить свое основное производство, включились в борьбу с распространением вируса. Помимо уже названных Tesla, GN и Ford, производитель суперкаров McLaren, к примеру, занялся тележками для аппаратов ИВЛ. А группа инженеров «Формулы-1», занимающихся разработкой двигателей, создала устройство, которое в некоторых случаях может заменить эти аппараты.

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Комментарии (3)

Nurofen
все автогиганты отметились, ждём ответа от ваза
Anton Keiran
Чего бы не попиариться - такой повод подходящий.
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