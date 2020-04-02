В Британии медикаменты и продукты нуждающимся развозят на Rolls-Royce

Компания Rolls-Royce Motor Cars предоставила 30 своих автомобилей, включая кроссовер Cullinan и лимузины Phantom и Ghost, для доставки продуктов и лекарств по домам нуждающимся, проживающим в графстве Западный Суссекс. Доставку осуществляют волонтеры из числа сотрудников компании.

Представитель Rolls-Royce заявил The Telegraph, что это все имеющиеся на данный момент в распоряжении автомобили, и они предоставлены в полное распоряжение местных больниц, благотворительных организаций и социальных служб.

Не отстают от RR и другие британские производители автомобилей класса люкс. Land Rover передал британском Красному Кресту 27 новеньких вездеходов, включая несколько новых Defender. Отделение McLaren, занятое производством суперкаров, отложило тесты своей новой модели Elva для того, чтобы заняться тележками для аппаратов ИВЛ. Bentley тоже передал в распоряжение медиков свои автомобили и 20 000 одноразовых перчаток, а также предоставил производственные возможности для 3D-печати деталей для защитных лицевых масок и клапанов для респираторов. Британская автомобильная промышленность из-за пандемии коронавируса фактически вынуждена остановить производство. Большинство заводов отправлено «на каникулы», но те, что остались, переходят на выпуск медицинской продукции или предоставляют транспорт медикам и спасателям. The Telegraph сравнивает происходящее сегодня с тем, что было в стране 80 лет назад во время Второй мировой войны. Тогда заводы, выпускавшие до этого автомобили и велосипеды, срочно перестраивались на выпуск танков и самолетов.