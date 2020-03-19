«Мобилизация в стиле Второй мировой войны». GM, Ford и Tesla готовы выпускать аппараты для искусственной вентиляции легких
Многие мировые автопроизводители, вынужденные сокращать или сворачивать выпуск автомобилей и даже закрывать заводы, все чаще предлагают использовать свои мощности для выпуска медицинской продукции. Три крупнейшие автомобильные компании США — GM, Ford и Tesla — могут в ближайшее время начать выпуск одного из самых необходимых и на данный момент остродефицитных медицинских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Генеральный директор General Motors Мэри Барра предложила использовать опустевшие цеха, как она выразилась, для «мобилизации в стиле Второй мировой войны» и срочно наладить производство аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает 19 марта Electrek.
Эта идея нашла отклик и у Илона Маска, который заявил в своем твиттере: «Tesla делает автомобили с самыми совершенными системами вентиляции. SpaceX делает космические корабли, оборудованные системами жизнеобеспечения. ИВЛ не сложны, но, чтобы наладить производство, нужно время. Подскажите, какие больницы нуждаются в них на данный момент?»
Представители марки Ford тоже заявили о полной готовности компании оказывать содействие властям в борьбе с вирусом «любыми возможными способами, включая производство аппаратов ИВЛ». По сведениям Electrek, Ford готов наладить производство медицинского оборудования не только в Америке, но и на своих заводах за рубежом. В частности, речь идет о производственных площадках в Великобритании, правительство которой уже обратилось к автопроизводителям за помощью. Помимо Ford на призыв властей Соединенного Королевства откликнулись Jaguar и Toyota.
Массовое закрытие промышленных предприятий на карантин застало врасплох Tesla и GM. Компания Илона Маска только начала разворачивать производство нового кроссовера Model Y, а General Motors находилась в процессе перезапуска своего завода в Детройте, переоборудованного под выпуск исключительно электромобилей.
Вынужденный карантин нарушил эти планы, и даже Илону Маску не удалось противостоять давлению властей, и теперь Tesla на две трети сократит персонал на заводе во Фремонте. Таким образом, все основные американские автопроизводители фактически приостанавливают производство. На заводах остается минимум персонала, и Electrek надеется, что это все же не помешает наладить выпуск ИВЛ.