«Мобилизация в стиле Второй мировой войны». GM, Ford и Tesla готовы выпускать аппараты для искусственной вентиляции легких

Многие мировые автопроизводители, вынужденные сокращать или сворачивать выпуск автомобилей и даже закрывать заводы, все чаще предлагают использовать свои мощности для выпуска медицинской продукции. Три крупнейшие автомобильные компании США — GM, Ford и Tesla — могут в ближайшее время начать выпуск одного из самых необходимых и на данный момент остродефицитных медицинских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Генеральный директор General Motors Мэри Барра предложила использовать опустевшие цеха, как она выразилась, для «мобилизации в стиле Второй мировой войны» и срочно наладить производство аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает 19 марта Electrek.

Эта идея нашла отклик и у Илона Маска, который заявил в своем твиттере: «Tesla делает автомобили с самыми совершенными системами вентиляции. SpaceX делает космические корабли, оборудованные системами жизнеобеспечения. ИВЛ не сложны, но, чтобы наладить производство, нужно время. Подскажите, какие больницы нуждаются в них на данный момент?» Представители марки Ford тоже заявили о полной готовности компании оказывать содействие властям в борьбе с вирусом «любыми возможными способами, включая производство аппаратов ИВЛ». По сведениям Electrek, Ford готов наладить производство медицинского оборудования не только в Америке, но и на своих заводах за рубежом. В частности, речь идет о производственных площадках в Великобритании, правительство которой уже обратилось к автопроизводителям за помощью. Помимо Ford на призыв властей Соединенного Королевства откликнулись Jaguar и Toyota. Массовое закрытие промышленных предприятий на карантин застало врасплох Tesla и GM. Компания Илона Маска только начала разворачивать производство нового кроссовера Model Y, а General Motors находилась в процессе перезапуска своего завода в Детройте, переоборудованного под выпуск исключительно электромобилей.