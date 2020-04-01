Группа инженеров, занимающихся разработкой двигателей Mercedes для нескольких команд Formula I, разработала устройство, которое в некоторых случаях может заменить более дорогие и громоздкие аппараты ИВЛ. Аппарат СИПАП для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением создан в рекордные сроки в сотрудничестве с University College of London и медицинскими учреждениями. Он компактнее и значительно дешевле обычных аппаратов ИВЛ.



Как пишет CNN, мерседесовским инженерам понадобилось чуть больше трех суток, чтобы не только придумать и собрать конструкцию, но и сертифицировать ее для использования в больницах в Великобритании. Предложенный ими прибор по сути является полностью переделанным вариантом существующего аппарата, только значительно более технологичным, простым и дешевым в изготовлении. Как показывает опыт лечения коронавируса в Китае и Италии, аппараты с постоянным положительным давлением могут заменить большие ИВЛ примерно для половины больных. Таким образом быстрый выпуск большого количества относительно недорогих аппаратов СИПАП поможет снять остроту проблемы нехватки аппаратов вентиляции легких.