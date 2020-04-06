«Ночлежка» запустила в Петербурге и Москве акцию «Ты не один» в поддержку бездомных

В Петербурге и Москве 6 апреля стартовала акция «Ты не один» в поддержку бездомных людей в период пандемии COVID-19, которую организовала «Ночлежка». Присоединиться к ней могут и в других городах России. Суть акции заключается в том, что сотрудники благотворительной организации оставят пакеты с продуктами и средствами гигиены для бездомных людей. Всего на остановках, заборах и скамейках двух городов оставят 120 пакетов с чаем, небольшой упаковкой печенья или конфет, лапшой или пюре быстрого приготовления, рыбными или мясными консервами, влажными антибактериальными салфетками, зубной пастой и щеткой, носками, мылом и антисептиком.

«Подобные акции проходят сейчас по всему миру. Мы вдохновились опытом Германии и Казахстана и решили призвать всех к помощи бездомным людям. Если в обычное время те, кто оказался на улице, могли попросить еду в кафе и ресторанах, приходили в благотворительные столовые и на раздачу еды и средств гигиены, то сейчас у людей нет такой возможности. Еда необходима любому человеку каждый день. А возможность помыть руки с мылом сейчас важна как никогда», — рассказали в «Ночлежке». Присоединиться к акции могут все желающие. В организации отметили, что не призывают нарушать рекомендации — пакеты с помощью можно оставить, если вы отправились на улицу по неотложным делам. О том, как принять участие в акции, можно узнать на сайте «Ночлежки». Отметим, что ранее сотрудники «Ночлежки» обратились к властям двух столиц поддержать бездомных людей на период пандемии. В частности, развернуть дополнительные временные пункты обогрева, в которых бездомные люди могли бы находиться на допустимом друг от друга расстоянии под присмотром врачей, а также смягчить условия, на которых люди могут попасть в дома ночного пребывания в Петербурге и в круглосуточные приюты ЦСА в Москве.