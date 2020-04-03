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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

03.04.2020 16:27
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«Под одну гребенку всех причесывать нецелесообразно». Путин рассказал, что особая ответственность за борьбу с коронавирусом ложится на губернаторов

Президент России провел совещание по видеосвязи с членами Совета безопасности. Об этом 3 апреля сообщается на сайте Кремля.

Фото: с сайта kremlin.ru
Фото: с сайта kremlin.ru

Владимир Путин подчеркнул, что в ситуации пандемии коронавируса особая ответственность ложится на руководителей регионов.

«В этой связи прошу вас, — и передайте это, пожалуйста, всем вашим сотрудникам, в том числе и в регионы Российской Федерации, на места, — губернаторам необходимо оказывать всяческую поддержку. В ваших руках огромные административные и информационные ресурсы, и все их нужно направить на поддержку руководителей регионов Российской Федерации», — обратился Путин к членам Совбеза.

Он уточнил, что необходимо обеспечить координацию между всеми уровнями власти: муниципальным, региональным и федеральным.

«Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны — нецелесообразно», — подчеркнул президент.

Он упомянул о том, что в Республике Алтай, например, не зарегистрировано пока ни одного случая заражения коронавирусом, и закрывать там все учреждения по указу из Москвы не стоит.

«У нас много малых населенных пунктов, поселков городского типа, просто деревень и поселков, маленьких городов. Везде разная ситуация. Экономика и так находится в сложном положении. Поэтому каких-то общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не следует», — заявил Путин.

Напомним, накануне президент продлил до 30 апреля нерабочие дни для россиян.

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Комментарии (6)

hal9000
Мне каЭтся ..это Медведев всю эту кашу заварил..недаром он в совбезе..отсиживается сейчас потихому..опять накосячил..а нам есть нечего скоро будет..
Анна Прошина
Большинство госов с понедельника выходит на работу. Не госы и так работают, пусть некоторые и подпольно. Какая то непонятная борьба с вирусом .
Нужен был жесточайший двухнедельный карантин , без всяких выходов на улицу вообще. С раздачей необходимых лекарств и продуктового пайка , сиз-поквартирно.
А произошло непонятно что.
Мы ещё пожнём итоги пятничного Хэллоуина с тёлками, шашлыками и аншлагом в Лентах.
krasnonosov
"Я видел секретные карты,
Я знаю, куда мы плывем.
Капитан, я пришел попрощаться с тобой, с тобой
И твоим кораблем.
Я спускался в трюм,
Я беседовал там
С господином - начальником крыс.
Крысы сходят на берег
В ближайшем порту
В надежде спастись..." (с) "Наутилус Помпилиус"
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