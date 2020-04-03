Президент России провел совещание по видеосвязи с членами Совета безопасности. Об этом 3 апреля сообщается на сайте Кремля.

«В этой связи прошу вас, — и передайте это, пожалуйста, всем вашим сотрудникам, в том числе и в регионы Российской Федерации, на места, — губернаторам необходимо оказывать всяческую поддержку. В ваших руках огромные административные и информационные ресурсы, и все их нужно направить на поддержку руководителей регионов Российской Федерации», — обратился Путин к членам Совбеза.

Владимир Путин подчеркнул, что в ситуации пандемии коронавируса особая ответственность ложится на руководителей регионов.

Он уточнил, что необходимо обеспечить координацию между всеми уровнями власти: муниципальным, региональным и федеральным.



«Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны — нецелесообразно», — подчеркнул президент.



Он упомянул о том, что в Республике Алтай, например, не зарегистрировано пока ни одного случая заражения коронавирусом, и закрывать там все учреждения по указу из Москвы не стоит.



«У нас много малых населенных пунктов, поселков городского типа, просто деревень и поселков, маленьких городов. Везде разная ситуация. Экономика и так находится в сложном положении. Поэтому каких-то общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не следует», — заявил Путин.



Напомним, накануне президент продлил до 30 апреля нерабочие дни для россиян.

