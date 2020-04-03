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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

03.04.2020 15:05
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Банкиры фиксируют появление мошенников, подделывающих справки и больничные для получения кредитных каникул

Спрос на массовое производство справок в банки на фоне ограничительных мер из-за коронавируса породил незаконное предложение. Российские банки столкнулись с огромным количеством запросов на предоставление кредитных каникул. По закону они положены тем, кто может представить больничный лист или справку о снижении доходов более чем на 30%.

«Мошенники пользуются тем, что граждане во многих регионах сейчас находятся в самоизоляции и не могут получить документы, подтверждающие их финансовые трудности, у своего работодателя для предоставления в банк, — рассказали представители банка ВТБ в пятницу, 3 апреля. — Пользователям Интернета предлагаются поддельные справки по форме 2-НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о коронавирусе».

В банке поясняют, что все справки проходят обязательную проверку, и в случае выявления подделок услуга кредитных каникул отменяется, и клиенту придется выплатить свой долг в полном объеме — вместе со всеми пенями и штрафами.

Ранее сообщалось, что с 20 марта по 1 апреля все банки страны получили 27 тысяч официальных заявлений о предоставлении кредитных каникул. Пока удовлетворено лишь 8% из них.

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Комментарии (1)

***_555
Центробанк сказал "Все должны платить!"
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