Банкиры фиксируют появление мошенников, подделывающих справки и больничные для получения кредитных каникул
Спрос на массовое производство справок в банки на фоне ограничительных мер из-за коронавируса породил незаконное предложение. Российские банки столкнулись с огромным количеством запросов на предоставление кредитных каникул. По закону они положены тем, кто может представить больничный лист или справку о снижении доходов более чем на 30%.
«Мошенники пользуются тем, что граждане во многих регионах сейчас находятся в самоизоляции и не могут получить документы, подтверждающие их финансовые трудности, у своего работодателя для предоставления в банк, — рассказали представители банка ВТБ в пятницу, 3 апреля. — Пользователям Интернета предлагаются поддельные справки по форме 2-НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о коронавирусе».
В банке поясняют, что все справки проходят обязательную проверку, и в случае выявления подделок услуга кредитных каникул отменяется, и клиенту придется выплатить свой долг в полном объеме — вместе со всеми пенями и штрафами.
Ранее сообщалось, что с 20 марта по 1 апреля все банки страны получили 27 тысяч официальных заявлений о предоставлении кредитных каникул. Пока удовлетворено лишь 8% из них.