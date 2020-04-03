Банкиры фиксируют появление мошенников, подделывающих справки и больничные для получения кредитных каникул

Спрос на массовое производство справок в банки на фоне ограничительных мер из-за коронавируса породил незаконное предложение. Российские банки столкнулись с огромным количеством запросов на предоставление кредитных каникул. По закону они положены тем, кто может представить больничный лист или справку о снижении доходов более чем на 30%.



«Мошенники пользуются тем, что граждане во многих регионах сейчас находятся в самоизоляции и не могут получить документы, подтверждающие их финансовые трудности, у своего работодателя для предоставления в банк, — рассказали представители банка ВТБ в пятницу, 3 апреля. — Пользователям Интернета предлагаются поддельные справки по форме 2-НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о коронавирусе».

