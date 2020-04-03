Что не дозволено полиции, дозволено Кадырову. В Чечне введен комендантский час

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров первым из своих коллег воспользовался широкими полномочиями из президентского указа от 2 апреля.

С обращением к своей нации Рамзан Кадыров выступил в телеграм-канале 3 апреля ровно в 02.22. В нем напоминается, что у жителей республики есть два дня, чтобы вернуться домой. В воскресенье регион будет закрыт. Кроме того, в Чечне фактический вводится комендантский час - в духе времени Кадыров избегает закрепленных нормативно-правовыми актами формулировок. «С третьего апреля усиливаем карантинный режим. Принято решение запретить с 20:00 до 8:00 движение транспорта и пешеходов во всех населённых пунктах ЧР. Перечень организаций и служб, имеющих право на проезд в ночное время суток, доведён до соответствующих ведомств», - говорится в телеграм-канале Кадырова и уточняется, что это «вынужденная мера, которая вводится, как часть плана борьбы с распространением коронавируса».

С пятого апреля, как Кадыров уже сообщал ранее, въезд на территорию республики закрывается для всех видов транспорта. Границы откроют только снабженцам: проедут те, кто везет продукты, лекарства и другие товары жизненной необходимости. «Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно, - объясняет чеченский лидер своей аудитории. - Важно разорвать цепочку распространения. Этого мы и намерены добиться! #убитькоронавирус» Комендантский час — запрет находиться на улицах в определенное время суток. Российское законодательство предусматривает только один режим, когда может применяться такого рода мера, – в условиях чрезвычайного положения, объявление которого исключительное полномочие президента страны. Полицейский экипаж, накануне сообщивший жителям Подмосковья о «комендантском часе», позже писал объяснительные в рамках ведомственной проверки. Президент Владимир Путин обратился к гражданам России 2 апреля. Его речь длилась меньше 10 минут. К финалу россияне получили еще 3 нерабочих недели, а главы субъектов - дополнительные полномочия. Среди инструментов, которые получили губернаторы и главы республик для борьбы коронавирусом, право ограничивать передвижение транспорта и приостанавливать деятельность организаций независимо от формы собственности.