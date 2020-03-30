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30.03.2020 00:18
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ГУ МВД Подмосковья опровергло комендантский час в регионе. Сообщившую о нем полицейскую машину ищут

Оперативный дежурный ГУ МВД по Московской области опроверг «Фонтанке» информацию о комендантском часе, которую вечером 29 марта стал распространять автомобиль с ведомственной маркировкой и спецсигналами.

Видео, на котором полицейская машина катается по городским улицам, появилось в социальных сетях через несколько часов после того, как стало известно о дополнительных ограничениях, введенных властями Москвы и Подмосковья в связи с коронавирусом.

«Уважаемые граждане. Расходимся по домам! В Московской области введен комендантский час. С 20 часов вечера до 8 утра выход на улицу категорически воспрещен», - сообщил металлический из-за громкоговорителя голос опустевшим в страхе улицам.

социальные сети и мессенджеры

Ролик разместили в своих телеграм-каналах, в том числе, журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов и телеведущий Владимир Соловьев. В совокупности у них больше 200 тысяч подписчиков.

В дежурной части ГУ МВД Московской области «Фонтанке» сообщили, что информация о комендантском часе не соответствует действительности. «Комендантский час не введен ни в Москве, ни в области», - сообщил дежурный.

телефонный разговор с дежурным ГУ МВД по Московской области

«Фонтанка.ру»

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Полицейскую машину, экипаж которой то ли проявил чрезмерное рвение, то ли решил пошутить, теперь будут искать. Поиски затрудняются тем, что пока неясно, в каком именно районе или городе катается этот автомобиль.

По данным Роспотребнадзора, к 29 марта в стране подтверждены 1534 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 64 человека, 9 умерли. В Петербурге и Ленинградской области коронавирус выявили у 51 пациента, один человек скончался. В мире количество инфицированных достигло отметки в 700 тысяч.

Чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, Российская Федерация с 30 марта по 3 апреля 2020 года переходит в режим самоизоляции. Постановлением губернатора Александра Беглова с 28 марта в Петербурге прекращена работа всех производств, кроме тех, что необходимы для поддержания жизнеобеспечения.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о всеобщей самоизоляции, независимо от состояния здоровья и возраста. Жителям столицы предписано сидеть дома и не приближаться к окружающим ближе чем на полтора метра. Аналогичные меры предприняли власти Подмосковья.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Николай Невский
Лично у меня складывается впечатление что из рук федерального центра власть стремительно утекает, поэтому региональные элиты запускают свои сценарии, кто вводит комендантский час, кто палками пешеходов гоняет. этот транспорт отменил в своей губернии, а тот в церкви повелел не ходить. Ведь что мы видим? что они на конституцию положили, полномочия президента себе забрали. глядишь завтра какая нибудь губерния от рубля откажется в пользу евро, а кто то обьявит войну талибам, чтобы хайпануть. Это с одной стороны показывает слабость федерального центра, а с другой стороны лишает нас уверенности в завтрашнем дне. Ведь Пиночет тоже в свое время просто изолировал на стадионах нелояльно настроенных граждан. Вон кресты пустые стоят, завтра издаст указ роспотребнадзор вести всех туда и что, повезут?
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