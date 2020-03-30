Оперативный дежурный ГУ МВД по Московской области опроверг «Фонтанке» информацию о комендантском часе, которую вечером 29 марта стал распространять автомобиль с ведомственной маркировкой и спецсигналами.



Видео, на котором полицейская машина катается по городским улицам, появилось в социальных сетях через несколько часов после того, как стало известно о дополнительных ограничениях, введенных властями Москвы и Подмосковья в связи с коронавирусом.



«Уважаемые граждане. Расходимся по домам! В Московской области введен комендантский час. С 20 часов вечера до 8 утра выход на улицу категорически воспрещен», - сообщил металлический из-за громкоговорителя голос опустевшим в страхе улицам.

