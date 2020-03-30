Возомнившие себя Путиным полицейские вызваны на ковер. Они пытаются объяснить, как посмели ввести чрезвычайное положение в Подмосковье
Полиция Московской области нашла своих сотрудников, что поспешили объявить комендантский час на территории региона. Три товарища теперь под служебной проверкой, пишут объяснительные.
Официальное сообщение опубликовано на сайте областного главка 30 марта. «На территории Московской области комендантский час не вводился. Сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Руководством ГУ МВД России по Московской области в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначено проведение проверки», - говорится в ночном оповещении начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
Деталями проверки делится телеграм-канал «База»:
«Объявившие о комендантском часе в Подмосковье сотрудники полиции прямо сейчас пишут объяснительные в отделе. Познакомьтесь с нашими героями: старший лейтенант Евгений Горский, прапорщик Владимир Акшонов и водитель Максим Теляков. Именно они катались по Мособласти и рассказывали, что там введен комендантский час, хотя по инструкции должны были лишь патрулировать район и сообщать прохожим, что на улице гулять не нужно».
Ранее комендантский час «Фонтанке» опровергли в дежурной части подмосковного ГУ МВД. К исходу 29 марта в соцсетях стали распространяться видеоролики, где полицейские пытались разогнать граждан по домам, объявляя о запретной мере, которая возможна только во время чрезвычайного положения или в условиях войны. Правом ввести в стране режим чрезвычайного положения, согласно федеральному закону, обладает только президент.
По данным Роспотребнадзора, к 29 марта в стране подтверждены 1534 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 64 человека, 9 умерли. В Петербурге и Ленинградской области коронавирус выявили у 51 пациента, один человек скончался. В мире количество инфицированных достигло отметки в 700 тысяч.
Чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, Российская Федерация с 30 марта по 3 апреля 2020 года переходит в режим самоизоляции. Постановлением губернатора Александра Беглова с 28 марта в Петербурге прекращена работа всех производств, кроме тех, что необходимы для поддержания жизнеобеспечения.
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о всеобщей самоизоляции, независимо от состояния здоровья и возраста. Жителям столицы предписано сидеть дома и не приближаться к окружающим ближе чем на полтора метра. Аналогичные меры предприняли власти Подмосковья.