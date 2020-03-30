Возомнившие себя Путиным полицейские вызваны на ковер. Они пытаются объяснить, как посмели ввести чрезвычайное положение в Подмосковье

Полиция Московской области нашла своих сотрудников, что поспешили объявить комендантский час на территории региона. Три товарища теперь под служебной проверкой, пишут объяснительные.



Официальное сообщение опубликовано на сайте областного главка 30 марта. «На территории Московской области комендантский час не вводился. Сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Руководством ГУ МВД России по Московской области в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначено проведение проверки», - говорится в ночном оповещении начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

