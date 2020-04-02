В России «обезглавлен» еще один регион. Глава Республики Коми сложил с себя полномочия
Глава Республики Коми Сергей Гапликов объявил, что покидает свой пост. Видеообращение к жителям региона 2 апреля появилось на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Я принял решение сложить с себя полномочия главы Республики Коми. Мое обращение сегодня было направлено президенту Российской Федерации. Это мое решение. Оно принято после долгих и серьезных размышлений. Я считаю его единственно верным», — заявил Гапликов 2 апреля.
Согласно карте распространения коронавируса в России и мире «Яндекса», Республика Коми занимает четвертое место в стране по количеству заболевших новой инфекцией — 56 человек. Ей предшествуют Москва, Московская области и Петербург.
Напомним, ранее о своем намерении покинуть пост заявил губернатор соседней с Коми Архангельской области Игорь Орлов. Судьбу Поморья он передал в руки президента России Владимира Путина. Жители именно этих двух регионов устраивали массовые протесты в связи со строительством мусорного полигона в Шиесе.