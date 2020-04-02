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02.04.2020 16:57
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Губернатор Архангельской области объявил об отставке. Судьбу Поморья он передал в руки Путина

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке. Такое заявление он сделал 2 апреля в рамках специального брифинга с местными СМИ, пишет 29.ru.

«Я неоднократно говорил, что в принятии решения, останусь ли я губернатором Архангельской области, для меня важно мнение жителей региона и президента Российской Федерации Владимира Путина. По результатам социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний, мне стало понятно, что мне необходимо обратиться к президенту РФ для того, чтобы он принял решение, кто будет готовить нашу Архангельскую область к предстоящим выборам губернатора. На основании этого я написал заявление об отставке», — заявил чиновник.

Орлов занимал эту должность на протяжении последних восьми лет — с 2012 года.

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Комментарии (5)

Pilat
Ох злые вы люди. Я знаю те места. И мне лично непонятно, чего там местные возбудились. Свалка там точно никому не мешала. А если бы завод построили, так еще и работу бы получили. Там на тысячи км голяк.
efela
Что, "шелупонь", как называл губер граждан, перестала поддерживать?
***_555
Неужто надеется, что оставят в "это трудное время ради стабильности". У него рейтинг почти 0.
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