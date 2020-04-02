Губернатор Архангельской области объявил об отставке. Судьбу Поморья он передал в руки Путина
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке. Такое заявление он сделал 2 апреля в рамках специального брифинга с местными СМИ, пишет 29.ru.
«Я неоднократно говорил, что в принятии решения, останусь ли я губернатором Архангельской области, для меня важно мнение жителей региона и президента Российской Федерации Владимира Путина. По результатам социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний, мне стало понятно, что мне необходимо обратиться к президенту РФ для того, чтобы он принял решение, кто будет готовить нашу Архангельскую область к предстоящим выборам губернатора. На основании этого я написал заявление об отставке», — заявил чиновник.
Орлов занимал эту должность на протяжении последних восьми лет — с 2012 года.