Как сообщили «Фонтанке» 31 марта в пресс-службе областного дорожного комитета, работы ведутся в Ломоносовском районе на дорогах «Санкт-Петербург — Ручьи», Гостилицком шоссе, «Стрельна — Кипень — Гатчина» и «Красное Село — Гатчина — Павловск». В районе Большой Ижоры введено реверсивное движение. На 57-м километре дороги «Санкт-Петербург — Ручьи» продолжается восстановление откоса береговой линии Финского залива, где вода почти вплотную подобралась к дороге .

Руководство и сотрудники дорожного комитета и ГКУ «Ленавтодор» сегодня проконтролировали проведение работ на местах: в Ломоносовском, Гатчинском, Лужском, Тосненском, Волховском и Киришском районах, где глава комитета Денис Седов провёл совещание на стройплощадке нового моста через Волхов.

Дорожно-строительные компании относятся к непрерывно действующим организациям, поэтому режим нерабочей недели на них не распространяется, отметили в комитете.