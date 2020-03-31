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31.03.2020 21:25
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На опустевших трассах Ленобласти дорожники развернули ремонты

Низкий трафик позволил дорожникам усилить ямочный ремонт и очистку обочин на региональных трассах Ленинградской области.

Как сообщили «Фонтанке» 31 марта в пресс-службе областного дорожного комитета, работы ведутся в Ломоносовском районе на дорогах «Санкт-Петербург — Ручьи», Гостилицком шоссе, «Стрельна — Кипень — Гатчина» и «Красное Село — Гатчина — Павловск». В районе Большой Ижоры введено реверсивное движение. На 57-м километре дороги «Санкт-Петербург — Ручьи» продолжается восстановление откоса береговой линии Финского залива, где вода почти вплотную подобралась к дороге.

комитет дорожного хозяйства Ленинградской области

Руководство и сотрудники дорожного комитета и ГКУ «Ленавтодор» сегодня проконтролировали проведение работ на местах: в Ломоносовском, Гатчинском, Лужском, Тосненском, Волховском и Киришском районах, где глава комитета Денис Седов провёл совещание на стройплощадке нового моста через Волхов.

Дорожно-строительные компании относятся к непрерывно действующим организациям, поэтому режим нерабочей недели на них не распространяется, отметили в комитете.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

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Комментарии (3)

dimas062
Что-то я не понял, так работать можно или нет?... А в Москве ещё какой-то начальник в больнице самоизолировался в рабочем кабинете и оттуда работает - так можно?
hal9000
Ямочный ремонт..два лесовоза проедут вот и весь ваш ямочный ремонт..пусть нормально полотно срезают и асфальт нормально смешают гравия добавляют..бессовесные наши деньги тратят половину пропивают половину в куршавель улетает..а нам ямочный ремонт..непроехать
Wert
Правильно. А, еще в метро
Можно потолки покрасить.
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