Регионы продолжают присоединяться к изоляции. Счёт перевалил за 20

Список субъектов России, где вводится режим обязательной изоляции для жителей, продолжает пополняться вечером 30 марта. Вслед за Москвой ограничительные меры к 20 часам понедельника, помимо Петербурга, ввели ещё в Республике Марий Эл, Иркутской, Рязанской, Курской, Волгоградской областях и в Чувашии. Об этом заявили их руководители.



Правила вступают в силу со вторника. До этого инициативу поддержали в Адыгее, Ульяновской области, ряде районов Якутии и Мурманской области. Главы Вологодской, Калининградской, Мурманской, Липецкой, Свердловской, Брянской, Новгородской, Архангельской и Астраханской областей, а также Татарстана, сделали то же самое.