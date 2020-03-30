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В Петербурге введен режим самоизоляции

30.03.2020 20:14
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Регионы продолжают присоединяться к изоляции. Счёт перевалил за 20

Список субъектов России, где вводится режим обязательной изоляции для жителей, продолжает пополняться вечером 30 марта. Вслед за Москвой ограничительные меры к 20 часам понедельника, помимо Петербурга, ввели ещё в Республике Марий Эл, Иркутской, Рязанской, Курской, Волгоградской областях и в Чувашии. Об этом заявили их руководители.

Правила вступают в силу со вторника. До этого инициативу поддержали в Адыгее, Ульяновской области, ряде районов Якутии и Мурманской области. Главы Вологодской, Калининградской, Мурманской, Липецкой, Свердловской, Брянской, Новгородской, Архангельской и Астраханской областей, а также Татарстана, сделали то же самое.

В Ленобласти из-за коронавируса также закрывают ряд населённых пунктов. В частности, Мурино, Янино и Энколово Всеволожского района, Кингисепп и в деревню Глинка Тосненского района. На въездах тут поставят предупреждающие таблички.

Власти Петербурга также объявили о переходе в режим полной изоляции.

В столице пока что так и не смогли определиться с датой окончания режима самоизоляции в Москве. Первоначальное число – 14 апреля – исчезло из официального релиза.

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