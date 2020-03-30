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30.03.2020 09:07
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В Иркутской области задержали студентку за распространение фейков о коронавирусе

Распространительницу фейков о коронавирусе задержали сотрудники полиции в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона 30 марта.

Поводом стало аудиосообщение, которое распространялось в чатах соцсети «ВКонтакте» о том, что количество зараженных граждан в Иркутске и в Ангарске превысило 35 человек. Автором оказалась 20-летняя студентка, жительница Усольского района области.

В пресс-службе добавили, что девушка дала признательные показания. Студентка получила дело об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений»). Максимальное наказание по ней — штраф до 100 тысяч рублей.

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Комментарии (2)

Денис Самсонов
Жаль публичная порка не применяется... хотя казаки писси рот, помню пороли.
vinogradinka
нафиг они это делают? отправьте их всех к психиатру, пусть их полечат.... если они в неадеквате - то двери психбольницы должны быть для них открыты.... люди итак все на нервах, отпиваются успокаивающими чаями и надеются на Шойгу....
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