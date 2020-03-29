Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он обратился с приветствием ко всем собравшимся и отдельно — к председателю городского парламента.

В Исаакиевском соборе 29 марта состоялась божественная литургия. На ней, несмотря на запрет Смольного, присутствовал спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, передает корреспондент «Фонтанки».

Ранее сообщалось, что богослужения в Исаакиевском приостановят на неделю, так как собор является музеем. Однако служба состоялась, и прихожане, которых охрана сначала пустить отказалась, добились разрешения посетить литургию.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля, согласно постановлению правительства Петербурга, запрещено посещение в том числе территории религиозных объектов. На священнослужителей этот запрет не распространяется. Эта мера, наряду с закрытием непродовольственных магазинов, кафе, парков, была принята для предотвращения распространения коронавируса.

Накануне губернатор Александр Беглов сообщил о первом умершем с диагнозом коронавирус в больнице им. Боткина.