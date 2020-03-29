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29.03.2020 12:18
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Вячеслав Макаров посетил Исаакий и нарушил постановление Смольного

В Исаакиевском соборе 29 марта состоялась божественная литургия. На ней, несмотря на запрет Смольного, присутствовал спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, передает корреспондент «Фонтанки».

Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он обратился с приветствием ко всем собравшимся и отдельно — к председателю городского парламента.

автор фото Алексей Смагин
автор фото Алексей Смагин

Ранее сообщалось, что богослужения в Исаакиевском приостановят на неделю, так как собор является музеем. Однако служба состоялась, и прихожане, которых охрана сначала пустить отказалась, добились разрешения посетить литургию.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля, согласно постановлению правительства Петербурга, запрещено посещение в том числе территории религиозных объектов. На священнослужителей этот запрет не распространяется. Эта мера, наряду с закрытием непродовольственных магазинов, кафе, парков, была принята для предотвращения распространения коронавируса.

Накануне губернатор Александр Беглов сообщил о первом умершем с диагнозом коронавирус в больнице им. Боткина.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (40)

Ivanov11
Макаров показывает своим примером - отношение к распоряжению Смольного . А потом кто-то от власти будет возмущаться , что народ карантинные меры не соблюдает и поехал на дачу жарить шашлыки ? Правовой нигилизм поразил всё общество . Надо «с верхушки» это лечить в первую очередь !!!
Погонщик скрепоносцев
Надеюсь, гражданин Макаров облобызал как можно больше магических картинок и попов.
monch
Господь, прими спикера в царствие твое!
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