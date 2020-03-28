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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

28.03.2020 00:49
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Коронавирус остановил богослужения в Исаакиевском соборе. Но только из-за того, что это музей

Богослужения в Исаакиевском соборе в Петербурге приостановят из-за распространения коронавируса с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщается на сайте прихода храма-музея.

«Поскольку Исаакиевский собор по-прежнему является государственным музеем, то на его работу также распространяется действие Постановления Правительства Санкт-Петербурга номер 121 от 13 марта 2020 года и распоряжение Комитета по культуре Санкт-Петербурга номер 43 от 19 марта 2020 года... Таким образом, проведение регулярных богослужений в Исаакиевском соборе в указанный период не представляется возможным», - поясняется в сообщении.

Исключение будет сделано для Божественной Литургии 29 марта, которую возглавит настоятель собора митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Однако пока непонятно, допустят ли до нее прихожан.

Отметим, в РПЦ подчеркивают, что Исаакиевский не будет работать согласно распоряжению Александра Беглова еще от 13 марта, а не нового, от 26 марта, в котором прямо говорится о закрытии на неделю церквей в Петербурге.

Напомним, в правовом управлении Московского Патриархата заявили, что запрет на посещение церквей в Петербурге противоречит Конституции. А в петербургской епархии подчеркнули, что храмы продолжат служение, несмотря на запрет Беглова.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Djnyana
"Суть замечаний Модюи, имевших большой резонанс, сводилась к трём основным пунктам: сомнения в прочности фундамента, опасность неравномерной осадки здания и неправильное проектирование купола, размер которого превышал допустимые пределы и возможность обвала купола, опирающегося на разные по времени постройки пилоны", вы никогда не угадаете какой это Век! Дальше - хуже..
Djnyana
Сей храм покажет нам,
Кто лаской, кто бичом,
Он начат мрамором,
Окончен кирпичом..
Иван Петров
Очень хорошо. Давно пора оставить музеи в покое - в городе и так полно храмов РПЦ. Даже больше, чем нужно её последователям.
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