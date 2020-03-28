Коронавирус остановил богослужения в Исаакиевском соборе. Но только из-за того, что это музей

Богослужения в Исаакиевском соборе в Петербурге приостановят из-за распространения коронавируса с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщается на сайте прихода храма-музея.



«Поскольку Исаакиевский собор по-прежнему является государственным музеем, то на его работу также распространяется действие Постановления Правительства Санкт-Петербурга номер 121 от 13 марта 2020 года и распоряжение Комитета по культуре Санкт-Петербурга номер 43 от 19 марта 2020 года... Таким образом, проведение регулярных богослужений в Исаакиевском соборе в указанный период не представляется возможным», - поясняется в сообщении.

