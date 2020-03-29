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29.03.2020 10:11
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Прихожане собрались у входа в Исаакиевский собор, где ждут Варсонофия. Охрана оказалась сговорчивой

Воскресная служба для некоторых прихожан Исаакиевского собора в Петербурге утром 29 марта началась со споров с охраной. В храм не хотели пускать больше 40 человек, но верующие договорились.

В соборе началась божественная литургия святого Василия Великого. Богослужение должен возглавить митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Прихожан, полтора десятка человек, которые собрались на воскресную службу, сначала не хотели пускать в собор. Охрана, ссылаясь на распоряжение Смольного, объяснила, что в храме будет уже больше 40 посетителей. Православным в итоге удалось договориться и пройти внутрь.

автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Правительство Петербурга запретило собираться большими компаниями, а также на время президентских каникул распорядилось закрыть кафе, торговые центры, музеи и церкви. В РПЦ вспомнили о конституции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

peter_irich
Я читал несколько лет назад в какой-то статье или интервью, человек рассказал, как в какой-то области высокопоставленный служащий сказал ему по какому-то поводу, что "есть договорённость с судом", не помню, в каком году это было. Автор статью заметил в связи с этим, что, если есть договорённость с судом, значит, суда нет.
Вот удалили мой вчерашний комментарий из обсуждения заметки "Федеральные законы тут не действуют", после того, как он какое-то время повисел. Государственной цензуры нет, но есть редакционная политика. Это нормально, но хотелось бы иметь о ней представление. Вот в царской России были и отдельные законы, что можно писать или показывать на сцене и т.п, а что нельзя, был опубликованный цензурный устав, но мн ого зависело и от личности цензора, но вообще можно было ориентироваться, а сейчас бывает непонятно, что не понравилось модератору.

Пётр.
260559531
А где мусора которые по ночам в бары ломятся?
Vurgagain
"в итоге удалось договориться" - наше все....
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