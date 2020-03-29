Прихожане собрались у входа в Исаакиевский собор, где ждут Варсонофия. Охрана оказалась сговорчивой
Воскресная служба для некоторых прихожан Исаакиевского собора в Петербурге утром 29 марта началась со споров с охраной. В храм не хотели пускать больше 40 человек, но верующие договорились.
В соборе началась божественная литургия святого Василия Великого. Богослужение должен возглавить митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Прихожан, полтора десятка человек, которые собрались на воскресную службу, сначала не хотели пускать в собор. Охрана, ссылаясь на распоряжение Смольного, объяснила, что в храме будет уже больше 40 посетителей. Православным в итоге удалось договориться и пройти внутрь.
Правительство Петербурга запретило собираться большими компаниями, а также на время президентских каникул распорядилось закрыть кафе, торговые центры, музеи и церкви. В РПЦ вспомнили о конституции.