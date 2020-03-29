peter_irich 29 Мар 2020 в 11:37 29 Мар 2020 в 11:37

Я читал несколько лет назад в какой-то статье или интервью, человек рассказал, как в какой-то области высокопоставленный служащий сказал ему по какому-то поводу, что "есть договорённость с судом", не помню, в каком году это было. Автор статью заметил в связи с этим, что, если есть договорённость с судом, значит, суда нет.

Вот удалили мой вчерашний комментарий из обсуждения заметки "Федеральные законы тут не действуют", после того, как он какое-то время повисел. Государственной цензуры нет, но есть редакционная политика. Это нормально, но хотелось бы иметь о ней представление. Вот в царской России были и отдельные законы, что можно писать или показывать на сцене и т.п, а что нельзя, был опубликованный цензурный устав, но мн ого зависело и от личности цензора, но вообще можно было ориентироваться, а сейчас бывает непонятно, что не понравилось модератору.



Пётр.