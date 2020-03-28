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28.03.2020 23:19
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Никто не шуршит, не ворует и «не гладит лысенького». Российские культработники запустили скучающий флешмоб

Российские работники сферы культуры запустили в соцсетях #скучающийфлешмоб. В фотографиях они рассказываю, насколько скучно им стало без посетителей.

Например, в маленьком краеведческом музее села Зимовники Ростовской области сотрудники сожалеют, что никто не называет лебедя гусем, не гладит волка и не садится на стул с гвоздями.

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Мы не смогли остаться в стороне и присоединяемся к #скучающийфлешмоб Дорогие наши посетители! Музей с нетерпением ждёт встречи с Вами! Мы очень надеемся на то, что совсем скоро мы вернёмся в прежнее русло работы, а пока - мы переходим в режим работы "online". Сохраняйте спокойствие и оставайтесь дома. Следите за нашими новостями на официальном сайте музея и на страничках в социальных сетях. Активные ссылки в шапке профиля! Вдохновились @kkkm_official #культуразимовниковскогорайона #музей #зкммойлюбимыймузей #здоровье #весна #зимовники #краеведческиймузей

Публикация от Зимовниковский музей (@kraeved_muzey)

Их коллеги из Курска печалятся от того, что никто больше никто не ворует окатыши (комочки измельченного рудного концентрата) и не просит попить.

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Работники Курского краеведческого музея присоединились к забавному скучающему флешмобу, который запустил Красноярский театр. Местные музейщики написали грустные таблички: «Никто не садится за парту», «Никто не ворует окатыши», «Никто не пытается войти в избушку», «Никто не просит попить». Не унывайте, дорогие коллеги! Скоро все наладится! ⠀ #культуракурск #культура46 #культурныйкурск #курск #комитеткультуры #СкучающийФлешмоб

Публикация от Культура Курского Края (@kulturakursk)

Кот из музея истории Улан-Удэ грустит, что его больше никто не гладит.

В библиотеке Зеленогорска другой повод для кручин - «никто не гладит лысенького».

В Белгородской филармонии сотрудники ждут не дождутся, когда им снова будут хлопать, а в залах зрители украдкой зашуршат пакетами.

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