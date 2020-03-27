Главврач Красноярской краевой больницы о ситуации с коронавирусом в России: «Переболеют 2/3 всего населения»

Главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин описал возможные масштабы эпидемии COVID-19 в России. Пессимистичный прогноз появился на канале медучреждения в YouTube.



Как следует из видеообращения, которое записал главврач, эпидемию стоит ожидать позже. По его словам, она затронет не менее 2/3 всего населения страны.



«Эпидемия мимо нас не пройдет. Это стало понятно по истории распространения во всем мире. К нам эпидемия придет чуть позже. Самое удручающее, что переболеют, как минимум, две трети всего населения, в том числе и две трети населения Красноярского края», — сказал Корчагин.

