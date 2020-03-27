Главврач Красноярской краевой больницы о ситуации с коронавирусом в России: «Переболеют 2/3 всего населения»
Главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин описал возможные масштабы эпидемии COVID-19 в России. Пессимистичный прогноз появился на канале медучреждения в YouTube.
Как следует из видеообращения, которое записал главврач, эпидемию стоит ожидать позже. По его словам, она затронет не менее 2/3 всего населения страны.
«Эпидемия мимо нас не пройдет. Это стало понятно по истории распространения во всем мире. К нам эпидемия придет чуть позже. Самое удручающее, что переболеют, как минимум, две трети всего населения, в том числе и две трети населения Красноярского края», — сказал Корчагин.
Он подчеркнул, что скорость передачи новой инфекции можно затормозить только в том случае, если россияне будут соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные профильными ведомствами. В частности, им стоит отказаться от посещения мест массового скопления людей в пользу домашнего карантина.
Напомним, ранее количество заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в полмиллиона. В России их стало более тысячи.
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