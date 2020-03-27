Америка обогнала Китай и заняла первое место по количеству заражённых коронавирусом. Мировой счёт — больше полумиллиона

Америка заняла первое место в мире по количеству заражённых коронавирусом. Согласно официальной статистике, в стране насчитывается свыше 85 000 зарегистрированных случаев. В мире COVID-19 обнаружен больше чем у полумиллиона человек.



Как 27 марта сообщает Assosiated Press со ссылкой на данные американского университета Джона Хопкинса, к вечеру четверга в Штатах умерли больше 1200 человек. Больницы Нового Орлеана и Луизианы не справляются с количеством пациентов. По оценкам правительства, оперативное выявление заболевших и относительно маленький процент погибших — результат массовой проверки, которая позволяет не доводить ситуацию до критического состояния. «Мы тестируем невероятное количество людей», — заявил президент Дональд Трамп.

