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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 09:00
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Америка обогнала Китай и заняла первое место по количеству заражённых коронавирусом. Мировой счёт — больше полумиллиона

Америка заняла первое место в мире по количеству заражённых коронавирусом. Согласно официальной статистике, в стране насчитывается свыше 85 000 зарегистрированных случаев. В мире COVID-19 обнаружен больше чем у полумиллиона человек.

Как 27 марта сообщает Assosiated Press со ссылкой на данные американского университета Джона Хопкинса, к вечеру четверга в Штатах умерли больше 1200 человек. Больницы Нового Орлеана и Луизианы не справляются с количеством пациентов. По оценкам правительства, оперативное выявление заболевших и относительно маленький процент погибших — результат массовой проверки, которая позволяет не доводить ситуацию до критического состояния. «Мы тестируем невероятное количество людей», — заявил президент Дональд Трамп.

В тройке «лидеров» по количеству заражений — Китай и Италия, там заболевание выявили у 81 172 и 80 589 человек. При этом в этих странах эпидемиологическая вспышка развивается по двум противоположным сценариям: если в первом случае количество пациентов постепенно идёт на спад, а пневмония распространялась по стране очагами и постепенно, то в Италии после внезапного всплеска эпидемия захватила всю территорию.

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Комментарии (1)

sektor7
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