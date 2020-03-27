Число заболевших в России коронавирусом превысило тысячу. Петербург статистику не пополнил
На территории страны зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-2019). Обновленные статистические данные 27 марта привёл столичный оперштаб.
Как следует из опубликованной информации, за последние сутки в России появились 196 подтвержденных носителей COVID-2019. Ещё семеро выздоровели, один умер.
Наибольший прирост новых случаев отмечается в Москве — 157.
В Крыму выявлены 12 человек с коронавирусом, в Московской и Волгоградской областях — восемь и три соответственно, по два — в Чеченской и Удмуртской Республиках, Республике Мордовия и Самарской области, по одному — в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской и Кировской областях, а также Республиках Дагестан и Татарстан.
Петербург статистику не пополнил.
Таким образом, всего в России зарегистрировано 1036 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано три летальных случая, выздоровело 45 человек.
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