FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +9
78.72р85.96р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 11:41
10
Печать

Число заболевших в России коронавирусом превысило тысячу. Петербург статистику не пополнил

На территории страны зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-2019). Обновленные статистические данные 27 марта привёл столичный оперштаб.

Как следует из опубликованной информации, за последние сутки в России появились 196 подтвержденных носителей COVID-2019. Ещё семеро выздоровели, один умер.

Наибольший прирост новых случаев отмечается в Москве — 157.

В Крыму выявлены 12 человек с коронавирусом, в Московской и Волгоградской областях — восемь и три соответственно, по два — в Чеченской и Удмуртской Республиках, Республике Мордовия и Самарской области, по одному — в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской и Кировской областях, а также Республиках Дагестан и Татарстан.

Петербург статистику не пополнил.

Таким образом, всего в России зарегистрировано 1036 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано три летальных случая, выздоровело 45 человек.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

Оксана Клименко
Потому что тесты не делают, вот и нет статистики. Вчера во всеволожскую ЦРБ привезли человека с пневмонией- не проверили. Так что ...
kusto
В Москве — 157, а в Питере с числом населения в два раза меньшем - ни одного? Либо в Питере вообще не тестируют на коронавирус, либо полностью замалчивают всю реальную статистику.
260748621
В Питере хорошие больницы. Всем чаще мыть руки и здоровья!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний