Число заболевших в России коронавирусом превысило тысячу. Петербург статистику не пополнил

На территории страны зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-2019). Обновленные статистические данные 27 марта привёл столичный оперштаб.



Как следует из опубликованной информации, за последние сутки в России появились 196 подтвержденных носителей COVID-2019. Ещё семеро выздоровели, один умер.



Наибольший прирост новых случаев отмечается в Москве — 157.



В Крыму выявлены 12 человек с коронавирусом, в Московской и Волгоградской областях — восемь и три соответственно, по два — в Чеченской и Удмуртской Республиках, Республике Мордовия и Самарской области, по одному — в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской и Кировской областях, а также Республиках Дагестан и Татарстан.

