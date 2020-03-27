Минутка ностальгии. В 2013 году мы писал про странный коронавирус, от которого в мире скончались 30 человек.

Вот выдержка из новости от июня того года: «Впервые новый опасный коронавирус был обнаружен в сентябре 2012 года в Саудовской Аравии. На данный момент случаи заражения этим вирусом были зафиксированы также во Франции, в Германии, Иордании и Великобритании. У заразившихся наблюдаются симптомы, похожие на атипичную пневмонию. Геном нового вируса впервые был расшифрован в нидерландском медицинском центре имени Эразма, где вирусу был присвоен индекс hCoV-EMC (human Corona Virus-Erasmus Medical Centre). Вирусы, относящиеся к семейству коронавирусов (они получили это название за многочисленные выросты на поверхности, напоминающие солнечную корону), вызывают разные заболевания - от простуды до атипичной пневмонии (SARS)»

Ученые тогда уверяли, что «угроза вируса для людей считается не очень большой, так как он с трудом преодолевает межвидовой иммунный барьер».