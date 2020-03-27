О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн
Петербург готовится жить на «каникулах строгого режима». Власти предупреждают, что если горожане легкомысленно отнесутся к предстоящим ограничениям, то всё пойдет по итальянскому сценарию.
«Фонтанка» продолжает следить за ситуацией вокруг эпидемии коронавируса. В России, по данным на 26 марта, зафиксировано 840 случаев заболевания, 2 человека умерли. В Петербурге, по данным оперштаба, 26 случаев (за последние сутки — пять новых), 7 человек выздоровели.
Петербургская подземка продолжает пустеть: за 25 марта 2020 года в метро проехало 1,67 млн пассажиров. Это на 930 тысяч человек, или на 35% меньше, чем ровно год назад. Эту статистику 27 марта обнародовало ГУП «Петербургский метрополитен».
К слову про невидимую опасность и необходимость оставаться дома. Глава Роспотребнадзора заявила, что у 72 процентов заболевших коронавирусом наблюдается соответствующая клиника, но 18 процентов болезнь протекает бессимптомно.
Минутка ностальгии. В 2013 году мы писал про странный коронавирус, от которого в мире скончались 30 человек.
Вот выдержка из новости от июня того года: «Впервые новый опасный коронавирус был обнаружен в сентябре 2012 года в Саудовской Аравии. На данный момент случаи заражения этим вирусом были зафиксированы также во Франции, в Германии, Иордании и Великобритании. У заразившихся наблюдаются симптомы, похожие на атипичную пневмонию. Геном нового вируса впервые был расшифрован в нидерландском медицинском центре имени Эразма, где вирусу был присвоен индекс hCoV-EMC (human Corona Virus-Erasmus Medical Centre). Вирусы, относящиеся к семейству коронавирусов (они получили это название за многочисленные выросты на поверхности, напоминающие солнечную корону), вызывают разные заболевания - от простуды до атипичной пневмонии (SARS)»
Ученые тогда уверяли, что «угроза вируса для людей считается не очень большой, так как он с трудом преодолевает межвидовой иммунный барьер».
Любопытная статистика от Роспотребнадзора. Каждый пятый инфицированный коронавирусом в России заразился через контакт с заболевшим. То есть 80 процентов подцепили вирус на отдыхе, а 20 процентов заразились им от отдохнувших.
Коронавирус распространяется в России спокойными темпами, взрывного роста нет, заявила глава Роспотребнадзора Попова. В Минздраве заявили, что в России создана новая экспресс-система тестирования коронавируса.
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании оперштаба заявил, что президент и правительство будут принимать жесткие решения, но сработают они, если их поддержат.
Премьер попросил россиян серьёзно и ответственно отнестись к самоизоляции в связи с коронавирусом и отказаться от развлечений и всех поездок, кроме экстренных.
«Мы выиграли время в борьбе с коронавирусом, это позволяет нам принимать эффективные меры», — успокоил премьер и добавил, что россиян за границей не бросят и привезут домой.
У штаба правовой помощи «Агоры» продолжает работать горячая линия, которая была запущена в связи с пандемией коронавируса.
Если у вас возникают вопросы по поводу отмены ваших туристических путевок и билетов, трудовых отношений на время вынужденных каникул, если вы представитель МСП и у вас возникли трудности, и даже если вам отказывают в медицинской помощи, вы можете обратиться к юристам «Агоры».
Связаться со штабом правовой помощи можно по ссылке.
Самоизолироваться придется всей страной. Необходимо распространить на все регионы РФ ограничительные меры, принятые в Москве, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Компания Ralph Lauren Corporation в рамках борьбы с новым коронавирусом займется производством медицинских масок и одноразовых халатов в США, говорится в заявлении модного дома.
Халаты и маски также будут шить модные дома Armani, Gucci, Saint Laurent и Balenciaga.
Пугающая статистика на фоне предстоящей недели вынужденной самоизоляции.
Источник - телеграм-канал «Расстрига».
Чудесная история из Кирова, о которой рассказывает пресс-служба правительства региона. Женщина вместе с сестрой и матерью приехала из Турции. Вместо того, чтобы сообщить о прибытии по горячей линии и самоизолироваться, курортницы отправились в гости к друзьям.
В итоге у женщины нашли коронавирус и в больницу отправились все.
Ранее в Кировской области было подтверждено 7 случаев новой коронавирусной инфекции (из них 2 пациента выписаны 26 марта, 5 остаются в больнице).
С ограничениями Смольного на время «президентских каникул» не согласились рестораторы. Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, с петицией на имя вице-губернатора Евгения Елина обратился крупный холдинг ООО «АмРест» (сети KFC и PizzaHut).
Как говорится в письме (есть в распоряжении «Фонтанки»), компания просит власти Петербурга смягчить ограничения и, по примеру Москвы, разрешить не только доставку, но и торговлю на вынос.
По информации «Фонтанки», с аналогичной инициативой к властям Петербурга могут также обратиться «Макдоналдс» и Burger King.
Автобусы между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом продолжат курсировать в нерабочие дни с 28 марта по 5 апреля. В областных автобусах продолжит действовать единый социальный проездной билет, то есть льготный проезд.
В Петербурге 28 марта наземный городской и пригородный пассажирский транспорт Петербурга будет работать по графикам субботы, а с 29 марта по 5 апреля — по графикам воскресенья. Действие льготных и бесплатных билетов на общественном транспорте Петербурга будет остановлено на неделю. Губернатор города Александр Беглов подписал 26 марта постановление правительства, расширяющее ранее введенные ограничения в связи с распространением коронавируса.
Американский актер Марк Блум, известный по ролям в «Крокодиле Данди», «Клане Сопрано» и «Отчаянным поискам Сьюзан», скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусом нового типа. Об этом 27 марта пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его супругу, актрису Джанет Зариш. Актеру было 69 лет.
Кстати, США заняли первое место в мире по количеству заражённых коронавирусом. Согласно официальной статистике, в стране насчитывается свыше 85 000 зарегистрированных случаев. В мире COVID-19 обнаружен больше чем у полумиллиона человек.
Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного соглашения на рынке гречки. Об этом 27 марта сообщил глава организации Игорь Артемьев.
Если сговор подтвердится, то виновным пообещали уголовную ответственность.
Самоизоляция не повод непрерывно есть все припасенные вами продукты и наращивать бока. Всемирная организация здравоохранения напомнила, что важно оставаться физически активным, и рассказала, как это сделать. Не можете ходить по квартире, так хотя бы стойте. Подробнее — тут.
Власти Вологодской области констатировали, что пандемия COVID-2019 добралась и до их региона, выявили двоих заболевших.
В Череповце закрылись все ТРЦ, кафе, рестораны, а также отменяются массовые мероприятия. Открытыми остаются аптеки и продуктовые магазины.
Читатель «Фонтанки» из Череповца отмечает, что введенный карантин в городе был заметен с самого утра. В частности, сотрудников одного крупнейших предприятий региона «Северстали» распустили по домам. «В Череповце закрыли все», — сетует читатель.
Подоспели свежие данные из Москвы. И снова скачок заболевших. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 036 случаев коронавируса в 58 регионах. За весь период зафиксировано 3 летальных случая, выписано 45 человек. Один пациент с положительным тестом на коронавирус скончался в России за минувшие сутки.
Безответственных горожан, которые приехали из неблагополучных по коронавирусу стран, но отказываются самоизолироваться, полиция свозит в пансионат «Заря» в Курортном районе. Там таких уже 22 человека.
Под наблюдением в связи с эпидемией коронавируса в России находятся 145134 человека. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
К 26 марта специалисты взяли 223 тысячи 509 проб на наличие нового коронавируса, в том числе и у людей, прибывших из стран, неблагополучных по COVID-19.
Для здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в регионах подготовили 308 обсерваторов на 22 443 места, из них уже работают 145 обсерваторов на 10 807 мест, где разместили 678 человек.
Петербуржцев предупредили, что очень сильно изменится расписание электричек. Другой информации пока нет, но можно предположить, что большую часть отменят, чтобы у горожан не было соблазна уезжать из города.
Накануне стало известно, как Петербург будет жить в предстоящую неделю. Горожанам максимально ограничили число поводов выйти из дома, и губернатор Александр Беглов пригрозил итальянским сценарием, если петербуржцы будут легкомысленно относиться к ограничениям.
Уехать из города в теплые регионы тоже не выйдет. В минувшую ночь вышло распоряжение премьера Мишустина о закрытии курортов. В нем же властям посоветовали рекомендовать россиянам вообще никуда не ездить без особой необходимости.