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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 12:10
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«Возможно, этот вирус». Звезда 90-х Наталья Ветлицкая могла заразиться в Испании

Артистка рассказала, что вынуждена была обратиться в больницу после выявления симптомов коронавируса.

«В заключении написали: возможно, этот вирус», — рассказала 26 марта Наталья Ветлицкая в своем Instagram.

Певица отметила, что недомогание она чувствует уже неделю. При этом у нее наблюдался «кашель, кашель, кашель». Вчера, 25 марта, она поехала в госпиталь, так как у нее было ощущение, что «некуда было набирать воздух». Врачи взяли у нее анализ крови из вены и из артерии. «Чтоб вы понимали, меры безопасности в общении с пациентом, который подозревается в том, что он заражен этим вирусом, просто на уровне военной какой-то защиты. <...> Понимаете степень серьезности», — отметила Ветлицкая. При это медики не смогли точно сказать, чем болеет россиянка, написали в заключении, что у нее «возможно, коронавирус».

Наталья Ветлицкая была звездой российской эстрады 90-х годов прошлого века и начала нынешнего. Последние годы живёт в Испании.

Напомним, что Испания является второй страной в Европе по числу выявленных случаев. Вчера, 25 марта, в Испании умерли 738 заболевших COVID-2019. Всего было зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения. Мадрид запросил помощи у НАТО для борьбы с пандемией.

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Комментарии (1)

prosto_5e4ce2877d5fb
"...взяли анализ крови из вены и из артерии..."
Это, чтобы уж наверняка, да?)
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