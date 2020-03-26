«Возможно, этот вирус». Звезда 90-х Наталья Ветлицкая могла заразиться в Испании

Артистка рассказала, что вынуждена была обратиться в больницу после выявления симптомов коронавируса.

«В заключении написали: возможно, этот вирус», — рассказала 26 марта Наталья Ветлицкая в своем Instagram.

Певица отметила, что недомогание она чувствует уже неделю. При этом у нее наблюдался «кашель, кашель, кашель». Вчера, 25 марта, она поехала в госпиталь, так как у нее было ощущение, что «некуда было набирать воздух». Врачи взяли у нее анализ крови из вены и из артерии. «Чтоб вы понимали, меры безопасности в общении с пациентом, который подозревается в том, что он заражен этим вирусом, просто на уровне военной какой-то защиты. <...> Понимаете степень серьезности», — отметила Ветлицкая. При это медики не смогли точно сказать, чем болеет россиянка, написали в заключении, что у нее «возможно, коронавирус».