У бывшего президента Финляндии выявили коронавирус

82-летний Мартти Ахтисаари вслед за супругой заболел сovid-2019. СМИ считают, что виной стал концерт к 8 Марта.

«Мартти Ахтисаари был поставлен диагноз коронавирусная инфекция», — сообщает 24 марта газета Ilta-Sanomаt.

Ранее канцелярия президента подтвердила, что covid-2019 нашли у его супруги Еевы Ахтисаари. Их сын Марко написал в twitter, что родители чувствуют себя хорошо.

Ранее журналисты предположили, что экс первая леди могла заразиться во время праздничного концерта, посвященного женскому дню в Доме музыки в Хельсинки. Среди аудитории, как потом выяснилось, был коронавирусный больной. Среди зрителей также была бывший президент Тарья Халонен, однако у нее не выявили covid-2019.