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24.03.2020 10:53
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Петербургский школьник получил петарду в лицо от неизвестных в масках. Подросток защищал младшего брата

Попытка юного петербуржца постоять за себя и младшего брата закончилась госпитализацией в Выборгском районе Петербурга. Агрессоры ответили броском петарды в лицо, теперь школьник питается через трубочку.

Как рассказала 24 марта мать пострадавшего, накануне её 15-летний и 9-летний сыновья отправились на школьную площадку на Композиторов, чтобы погонять мяч. В какой-то момент к ним подошла компания из старших ребят, всем, со слов женщины, было от 18 до 22 лет. Лица их скрывали маски.

Задиристое поведение чужаков постепенно переросло в открытую агрессию, и старшему из мальчиков пришлось заступаться. В ответ ему в лицо прилетела петарда.

Пострадавшего доставили в детскую городскую больницу. Врачи диагностировали у него ожоги четвертой степени. Как рассказала мама школьника, вернуться к нормальной жизни её ребёнок сможет не скоро: в ближайшее время ему показано питаться только жидкими продуктами.

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Комментарии (9)

COVID-2036
как вариант, сам неудачно поиграл с петардой, теперь выдумывает толпы неонацистов, напавших на Россию. что там мать пересказывает, если сама там была, почему не вступилась. а так, получается всё с его слов...
Romaaan
Т.е. есть люди которые думают, что ребенок получивший ожоги 4-ой степени лица и находящийся в больнице будет сочинять истории?! Вы правда так думаете?
Kassbar
Я помню как примерно такие же истории сочинял про "больших ребят", которые отняли деньги на молоко (потраченное на мороженое)
Но Бастрыкин должен возбудиться на всякий случай, в их нелегком деле лучше перебздеть.
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