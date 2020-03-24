Петербургский школьник получил петарду в лицо от неизвестных в масках. Подросток защищал младшего брата
Попытка юного петербуржца постоять за себя и младшего брата закончилась госпитализацией в Выборгском районе Петербурга. Агрессоры ответили броском петарды в лицо, теперь школьник питается через трубочку.
Как рассказала 24 марта мать пострадавшего, накануне её 15-летний и 9-летний сыновья отправились на школьную площадку на Композиторов, чтобы погонять мяч. В какой-то момент к ним подошла компания из старших ребят, всем, со слов женщины, было от 18 до 22 лет. Лица их скрывали маски.
Задиристое поведение чужаков постепенно переросло в открытую агрессию, и старшему из мальчиков пришлось заступаться. В ответ ему в лицо прилетела петарда.
Пострадавшего доставили в детскую городскую больницу. Врачи диагностировали у него ожоги четвертой степени. Как рассказала мама школьника, вернуться к нормальной жизни её ребёнок сможет не скоро: в ближайшее время ему показано питаться только жидкими продуктами.