Петербургский школьник получил петарду в лицо от неизвестных в масках. Подросток защищал младшего брата

Попытка юного петербуржца постоять за себя и младшего брата закончилась госпитализацией в Выборгском районе Петербурга. Агрессоры ответили броском петарды в лицо, теперь школьник питается через трубочку.



Как рассказала 24 марта мать пострадавшего, накануне её 15-летний и 9-летний сыновья отправились на школьную площадку на Композиторов, чтобы погонять мяч. В какой-то момент к ним подошла компания из старших ребят, всем, со слов женщины, было от 18 до 22 лет. Лица их скрывали маски.



Задиристое поведение чужаков постепенно переросло в открытую агрессию, и старшему из мальчиков пришлось заступаться. В ответ ему в лицо прилетела петарда.

