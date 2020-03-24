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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 08:20
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Посол в США призвал главу Human Rights Watch прекратить дезинформацию о борьбе с коронавирусом в России

Посол России в США Анатолий Антонов обратился с призывом к главе правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннету Роту прекратить распространять дезинформацию о борьбе российских властей с распространением коронавируса. Заявление Антонова опубликовано на странице дипломатической миссии в Facebook 24 марта.

«Призываем главу HRW не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Ранее глава HRW написал в Twitter, что власти в России ничего не предпринимают, чтобы предотвратить «скупку богатыми русскими аппаратов ИВЛ», которых, по его мнению, «может не хватить простым гражданам».

Посол в ответном обращении указал, что принятые Россией своевременно меры позволили противостоять новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые «HRW традиционно избегает критиковать». Антонов указал, что о ситуации с аппаратами для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в России можно ознакомиться в интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, где занимаются лечением зараженных коронавирусом.

«Сейчас как никогда нужны совместные действия по борьбе с вирусом, а не ложные новости и попытки посеять рознь, неприязнь, разжечь ксенофобию (русофобию)», - резюмировал Антонов и добавил, что Россия оказала реальную помощь Италии.

Ранее стало известно, что правительство России выделило 7,5 млрд рублей на закупку дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких и мембранной оксигенации.

По состоянию на 23 марта число случаев заражения коронавирусом в России составило 438. Более половины зараженных находятся в Москве, за сутки в столице зафиксировали 71 новый случай.

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Комментарии (11)

0k0
Наши богатенькие в своем репертуаре - вместо того, чтобы скинуться и открыть на Рублевке больницу, хотя бы и частную, тащат все по домам.

Где, интересно, они возьмут реаниматологов с бригадой и оборудованием, чтобы хватило на всех долларовых миллионеров в Москве?
***_555
Странно, а на государственном "Россия 24" покупку ИВЛ частниками подтвердили.
nuga
Богатенькие Буратино ,как легко их напугать диагнозами и заставить раскошелиться. Ещё М Задорнов покойный отметил эту черту. Любая болезнь за ваши деньги. Инфаркт ногтя,мошонки и т д
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