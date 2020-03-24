Посол в США призвал главу Human Rights Watch прекратить дезинформацию о борьбе с коронавирусом в России

«Призываем главу HRW не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Посол России в США Анатолий Антонов обратился с призывом к главе правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннету Роту прекратить распространять дезинформацию о борьбе российских властей с распространением коронавируса. Заявление Антонова опубликовано на странице дипломатической миссии в Facebook 24 марта.

Ранее глава HRW написал в Twitter, что власти в России ничего не предпринимают, чтобы предотвратить «скупку богатыми русскими аппаратов ИВЛ», которых, по его мнению, «может не хватить простым гражданам».

Посол в ответном обращении указал, что принятые Россией своевременно меры позволили противостоять новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые «HRW традиционно избегает критиковать». Антонов указал, что о ситуации с аппаратами для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в России можно ознакомиться в интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, где занимаются лечением зараженных коронавирусом.

«Сейчас как никогда нужны совместные действия по борьбе с вирусом, а не ложные новости и попытки посеять рознь, неприязнь, разжечь ксенофобию (русофобию)», - резюмировал Антонов и добавил, что Россия оказала реальную помощь Италии.

Ранее стало известно, что правительство России выделило 7,5 млрд рублей на закупку дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких и мембранной оксигенации.