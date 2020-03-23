Илон Маск подарил двум больницам 300 тысяч масок, защитных очков и костюмов
Всего несколько дней назад Илон Маск публично называл панику из-за распространения COVID-19 «тупостью» и считал, что страхи по поводу вируса сильно преувеличены, а сегодня он бесплатно передал двум больницам в общей сложности 300 000 защитных масок, очков и костюмов. Все эти индивидуальные средства имеют уровень защиты как промышленного, так и медицинского класса.
Запас средств защиты был закуплен Tesla для собственных рабочих, однако сейчас, когда основной завод во Фремонте закрыт по распоряжению властей, они вряд ли срочно понадобятся, сообщает 23 марта Autoevolution. «Фонтанка» уже писала, что Маск всячески сопротивлялся закрытию главного сборочного завода Tesla, однако власти настояли на своем, и из 10 000 работников семь с половиной тысяч были отправлены по домам. Оставшиеся две с половиной тысячи — это в основном офисные служащие и инженеры, по слухам, занятые подготовкой к производству аппаратов искусственной вентиляции легких.
Высвободившиеся средства индивидуальной защиты были в срочном порядке переданы в больницу имени Рональда Рейгана университета Калифорнии и учебный центр университета штата Вашингтон в городе Сиэтле. При этом Маск проигнорировал обычную в таких случаях бюрократическую процедуру «пожертвования» через официальные каналы, а просто отправил 250 000 комплектов в Калифорнию и еще 50 000 - в штат Вашингтон.
Как сообщила доктор Кристина Адамс из Сиэтла, все произошло стремительно, буквально за считанные часы. Доктор Адамс, по ее словам, пожаловалась на нехватку масок своему знакомому, брат которого работает на Tesla. Тот напрямую связался с Илоном Маском, и через несколько часов 50 000 комплектов были доставлены прямо к дому доктора Адамс. Ей пришлось освобождать гараж, чтобы временно складировать десятки коробок.
Stronger together. Some much-needed supplies have arrived! Thank you @elonmusk and @Tesla for your generosity and being part of #TeamLA. #coronavirus pic.twitter.com/3kJXCrXUu3— UCLA Health (@UCLAHealth) March 22, 2020
Многие мировые автопроизводители, включая GM, Ford, FCA и Tesla, вынужденные остановить основное производство, переключаются на выпуск медицинской продукции, в частности, остродефицитных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
General Motors объявила 23 марта, что первой из американских автокомпаний уже приступила к серийному выпуску аппаратов ИВЛ. Ford заявляет, что тоже готовится к выпуску ИВЛ, причем не только в США, но и на своих заводах в Европе. Fiat Chrysler будет выпускать это оборудование в Италии, а в Британии этим займутся Jaguar и Nissan.