Всего несколько дней назад Илон Маск публично называл панику из-за распространения COVID-19 «тупостью» и считал, что страхи по поводу вируса сильно преувеличены, а сегодня он бесплатно передал двум больницам в общей сложности 300 000 защитных масок, очков и костюмов. Все эти индивидуальные средства имеют уровень защиты как промышленного, так и медицинского класса.



Запас средств защиты был закуплен Tesla для собственных рабочих, однако сейчас, когда основной завод во Фремонте закрыт по распоряжению властей, они вряд ли срочно понадобятся, сообщает 23 марта Autoevolution. «Фонтанка» уже писала, что Маск всячески сопротивлялся закрытию главного сборочного завода Tesla, однако власти настояли на своем, и из 10 000 работников семь с половиной тысяч были отправлены по домам. Оставшиеся две с половиной тысячи — это в основном офисные служащие и инженеры, по слухам, занятые подготовкой к производству аппаратов искусственной вентиляции легких.