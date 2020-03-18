Илон Маск отказался закрывать завод из-за вируса. Теперь ему может грозить штраф или даже арест

Представитель офиса шерифа округа Аламеда сержант Рэй Келли заявил представителям СМИ, что, по мнению властей, выпуск электромобилей не является «жизненно важным», а следовательно Tesla должна остановить производство, оставив лишь персонал, необходимый для «минимальных текущих операций». Под «минимальными текущими операциями» офис шерифа понимает обработку поступающих счетов и инвойсов, пишет 18 марта Wired .

Несмотря на распоряжение властей американского штата Калифорния, Илон Маск отказался закрывать на карантин основной сборочный завод Tesla во Фремонте, сославшись на то, что это «жизненно важное производство». Однако местный шериф придерживается другого мнения, и теперь по калифорнийским законам Маску грозит штраф или арест.

Ранее на этой неделе власти сразу шести округов области залива Сан-Франциско, включая округ Аламеда, объявили режим shelter in place («оставаться в укрытии»), который означает остановку всех видов деятельности, кроме «жизненно необходимых», а для жителей — домашний карантин. К «жизненно необходимым» власти относят службы оперативного реагирования, полицию, суды, банки, заправочные станции, продуктовые магазины и даже рестораны, однако последние могут только осуществлять доставку еды на дом.

Завод Tesla не подходит под эту категорию ни по каким параметрам. Более того, поскольку Маск не раз заявлял, что «паниковать по поводу вируса глупо» и «опасность паники все еще превышает опасность от самого вируса», никаких особых мер защиты для 10 000 сотрудников завода во Фремонте не предполагалось. Единственное «послабление» состояло в том, что Маск разрешил им оставаться дома, если кто-то почувствует недомогание, но лично он будет продолжать ходить на работу.

Представители Tesla пока что публично никак не прокомментировали заявление офиса шерифа округа Аламеда. Однако в распоряжение агентства Bloomberg попало письмо, которое было разослано в начале недели сотрудникам Tesla. В нем содержалась ссылка на документы Министерства внутренней безопасности США (U.S. Department of Homeland Security), в которых производство транспортных средств и энергетической инфраструктуры относилось к разряду «критически важных».